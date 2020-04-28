中國新增失業人口7000萬 失業率衝上20%？

受新冠疫情影響，白宮經濟顧問Kevin Hassett周日表示，4月份美國的失業率可能達到16%或更高。中國的失業情況又是怎樣呢？

中央對受疫情影響導致的失業問題不可謂不緊張。總理李克強最近就多次強調，只要今年就業穩住了，經濟增速高點低點沒什麼了不起。

而在本月召開的中央政治局會議上，因應疫情提出「六保」，即「保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉」。與近兩年中央反復強調的「六穩」，唯一重合的，只有一個「穩就業」。

中泰證券李迅雷：農民工無法返城應也屬失業

根據人社部本月21日的公佈，1-3月，全國城鎮新增就業229萬人，同比減少95萬人。3月份城鎮調查失業率5.9%。一季度末全國城鎮登記失業率3.66%。官方採用的城鎮登記失業率，因為遺漏了大批農民工，一向被指并不能準確反映中國的真實失業情況。

由中泰證券首席經濟師李迅雷團隊上周六發表的一份報告提出，目前中國新增失業人數可能已超7000萬，失業率在20%附近。

不知這個數字是否因不符合官方的「宣傳口徑」，報告已在網上被刪除了。

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這份報告明確提出，中國失業率和經濟形勢明顯背離。美國、歐元區的失業率都和經濟周期有明顯的負相關關係，而中國的兩套失業率指標和經濟周期的相關性都不高。中國3月城鎮調查失業率回落至5.9％，相比去年年底僅上升了0.7％，與其他各項經濟指標的大幅下滑不太匹配。



報告指，兩套失業統計：都需要大幅改進。城鎮登記失業率僅僅將在政府部門登記、並符合失業條件的人員統計為失業，存在明顯漏算。而城鎮調查失業率並未真實反映農民工失業的問題，導致在刻畫失業狀況方面也存在明顯缺陷。例如一季度調查失業率上升幅度很小，但中國農民工外出務工數同比減少了超過5000萬。

報告認為，事實上，在經濟形勢不好的時候，農民工為無法找到城市的工作而被迫回到農村當農民，這其實也屬於失業。

根據統計局公布的數據，2018年中國有2.9億農民工，其中外出進城的農民工有1.35億，再加上純粹在農村從事農業生產的2億左右的農民，進城的農民工+留在農村的農民合計就有3.35億，占到中國全部就業人數的40％以上 。

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中國當前失業率到底多高？報告認為，或在20％附近。中國就業總體更加偏重第三產業，並且個體經營戶占了很大部分，疫情中個體經營戶受影響較大。再考慮到服務業和可選消費需求的低迷，外需的大幅衝擊，根據測算，目前中國新增失業人數可能已經超過7000萬，對應的失業率大概在20.5％。

中泰證券全稱中泰證券股份有限公司（英文：Zhongtai Securities Company Limited），前身為「齊魯證券有限公司」，是山東省人民政府國有資產監督管理委員會監管的大型綜合證券控股集團，總部位於濟南市。

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本報記者：嚴正

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