▲ 澳洲倡查新冠疫情，京威脅「中國人不再去澳洲留學」。

澳洲政府推動國際調查新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情起源，引起中方反彈。中國駐澳洲大使威脅，中國人民或因此不買澳洲產品、不送子女澳洲留學。澳洲外長回應說，拒絕中國經濟脅迫。

澳洲政府上周呼籲世界衛生組織（WHO）所有成員國，支持獨立調查新冠肺炎起源與傳播，目前正在遊說世界各國領袖。中國外交部強烈抨擊這項提案。

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澳洲金融評論報（Australian Financial Review周一（26日）在頭版刊登中國駐澳洲大使成競業的專訪，他暗示，中方或會用經濟手段，回應澳洲的調查倡議。

中國大使成競業：我們為何仍吃澳洲牛肉

「一般民眾可能會說：『我們為何該喝澳洲的葡萄酒？吃澳洲的牛肉？』」成競業也提到，未來中國觀光客對於拜訪澳洲可能會「三思」。

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他還說，「學生家長也會想…（澳洲）這兒是否為把孩子送來求學的最佳地點。」

教育與觀光業是澳洲主要出口產業，排在能源出口之後，且中國是最大市場。

澳洲外長潘恩（Marise Payne）周一對此發布聲明表示，澳洲「有原則地呼籲」就新冠病毒疫情，進行獨立調查。而這波疫情，首先出現病例的地方是中國。

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潘恩說，「我們拒絕任何人暗示經濟脅迫適合用來回應對於這類評估的呼籲。此時我們需要的是全球合作。」

澳洲外長：拒絕任何經濟脅迫

中國是澳洲葡萄酒與牛肉的最大出口市場。2018年澳、中外交關係緊繃期間，澳洲葡萄酒出口中國遭到拖延，部分牛肉出口也曾被暫停一段時間。

中國駐澳洲大使館此前也曾警告中國學生，前往澳洲有「安全風險」。

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責任編輯：伍樂

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