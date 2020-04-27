▲ 【美國大選2020】共和黨推選戰「反華秘笈」，華春瑩聞後「神回應」。

美國大選2020今年底登場，對中國政策將是重點選舉議題。美國共和黨參議院全國委員會發出一份57頁備忘錄，指導各個共和黨參選人，如何強烈攻擊中國、尤其是在新冠肺炎疫情領域。中國外交部發言人在社交媒體對此作「神回應」。

美國政治新聞網站Politico報道，共和黨競選部門發送由黨內策略師撰寫的57頁備忘錄，建議候選人當被問到疫情等問題「是不是特朗普的錯」 、「是否涉種族主義」時，應該怎樣透過攻擊中國，轉移人們視線。

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備忘錄的內容，包括如何將民主黨候選人與中國官方聯繫起來，乃至怎麼對付種族主義指控。

作者還給共和黨候選人提供了3條主要攻擊路線:

指控中國「掩蓋」病毒導致疫情爆發

民主黨人「對中國太溫和」

以及共和黨人將推動制裁中國的計劃，理由是後者涉及傳播病毒

共和黨高層還通過這份文件，指導候選人，在回答任何有關病毒的問題時，堅持不懈地傳達出反對中國的意思；當被問及美國當前疫情是否是特朗普的錯時，候選人也被建議把話題轉移到中國上去。

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例如，在被問及甩鍋中國涉嫌煽動種族主義時，候選人被要求這樣回答：「沒有人在指責華裔美國人。這是中方的錯，是他們『掩蓋』病毒，『謊報』其危險性。這才導致了大流行，他們應該對此負責。」

針對此事，華春瑩也在其官方推特（Twitter）發文寫下：

What a playbook. Have a look！

這真是一齣好劇本，建議大家都看看！

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華春瑩除了反諷這份共和黨備忘錄外，也在在推特發文表示，中國已陸續向美國提供逾24.6億個口罩，「每個美國人都能分得7個口罩」。

華春瑩又指，除口罩外，中國更向美國提供5000台呼吸機及其他設備，希望能拯救更多生命。

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責任編輯：伍樂

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