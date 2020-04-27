【新冠肺炎】內地研究：空氣中測出新冠病毒RNA 傳染性待評估

新冠肺炎疫情持續，《自然》雜誌（Nature）27日發表一項在武漢展開的研究證明，可在空氣中測出新冠病毒（SARS-CoV-2）RNA（核糖核酸），但是否具有感染潛力尚未得到評估。

該研究的通訊作者是武漢大學病毒學國家重點實驗室主任、生命科學學院教授藍柯。

病人用的廁所無通風 病毒RNA濃度較高

據介紹，該研究對武漢兩家醫院和部分公共區域的環境監測，揭示了存在空氣傳播病毒RNA的熱點區域，但是新冠病毒RNA是否具有感染潛力尚未得到評估。雖然樣本量不大（31個位點，取樣樣本不到40份），但是這一發現印證了之前的觀點，即仔細保持衛生清潔、保持良好的通風、避免聚集可以降低空氣傳播病毒暴露的風險。

已報導的新冠病毒傳人模式包括：與感染者密切接觸；接觸被污染的表面；吸入感染者呼吸系統釋放的飛沫。新冠病毒是否有可能經由空氣進一步傳播，則不甚明確。

今年2月至3月，藍柯及同事在兩家新冠肺炎定點治療醫院的內部和周圍設置了氣溶膠捕捉裝置，一個是接收重症患者的三甲醫院，另一個是接收輕症患者的方艙醫院。在通風的病區，空氣傳播的病毒RNA濃度總體非常低，作者將此歸因於有效的隔離和空氣交換效率高；病人用的廁所沒有通風，病毒RNA濃度則較高。

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作者還發現，在醫護人員脫解防護裝置的地方，病毒RNA濃度尤其高，這意味著在防護裝置去除之後，含病毒的氣溶膠可以再次懸浮在空氣中。但是，在增加清潔消毒的強度和頻率之後，在醫護人員區域並未發現可檢測到的空氣傳播SARS-CoV-2 RNA的證據。

增加清潔消毒後 醫護人員區域未發現病毒

在醫院之外的公共區域，如居民住宅和超市，新冠病毒RNA的濃度整體不高。但是，在兩個有大規模人群通過的地方，包括靠近上述其中一座醫院的室外空地，新冠病毒RNA的濃度依然較高。作者認為這些擁擠區域內感染了新冠病毒的個體可能促成了病毒氣溶膠的產生。

這項研究沒有調查新冠病毒RNA是否可能具有傳染性，而且疫情高峰時期醫院進出受限，限制了可取的樣本數量。儘管如此，這項研究支持通過徹底消殺潛在的含病毒氣溶膠熱點區域、保持醫院通風良好、避免聚集以降低感染風險的做法。

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責任編輯：伍樂

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