王全璋在警押送下返回北京家中 與妻兒團聚

中國維權律師王全璋妻子李文足日前在北京突發急性盲腸炎住院，刑滿出獄但被要求留在山東濟南的王全璋欲前往探望，卻在途中遭警方攔截；最新消息指出，他已在警方押送下趕赴北京，晚上終於回到住所和家人團聚。

▲ 王全璋與妻兒重聚。圖片來源：蘇雨桐Twitter片段截圖

李文足日前因腹痛嘔吐經救護車送至北京西苑醫院急救，醫生診斷為急性盲腸炎。友人透露，她接受靜脈注射後疼痛雖稍有緩和，但仍虛弱，拿手機的力氣都沒有。

王全璋得知消息後立即向看守他的人員提出要去探望看護妻子和孩子，對方表示要向上級請示，結果等了近兩小時仍沒有回音。

因此，他直接搭乘計程車趕赴火車站，卻在高速公路口被攔截，隨後被帶到派出所。王全璋表示，他出獄後被限制人身自由、限制進京，對此很難接受，一直據理力爭。

王全璋還說，目前當務之急是回到妻子和孩子身邊善盡他為人夫和為人父的義務。他又表示，李文足在他出獄前後歷經磨難，身體早有不適，到現在仍不能夫妻團聚，終於支撐不住。

他今早致電妻子，指濟南的民警正開車送他回北京，又透露已承諾去北京處理好當前家人面臨的問題後，就跟隨看管人員返回濟南。

王全璋原為代理多起政治敏感案件的律師，2015年7月在「709事件」後失去音訊近3年，之後遭以顛覆國家政權罪判刑4年半。他於5日出獄後，被當局以防疫為由轉送至戶籍地濟南進行居家隔離。

責任編輯：伍樂

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