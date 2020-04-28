  • 25°C
香港時間 : 2020428日 (二) 10:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

世衛譚德塞：我們一月已警示疫情 沒聽世衛建議的國家「責任自負」

國情動向 10:28 2020/04/28

分享：

世衛譚德塞：我們一月已警示疫情，沒聽世衛建議的國家「後果自負」。

世界衛生組織秘書長譚德塞為世衛應對新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情的作為辯護，稱已提出科學實證的建議，而採納世衛建議的國家，防疫表現較其它國家好。但世衛無法強迫各國採納建議，各國須自行承擔責任。

新冠肺炎迄今在全球造成近300萬例感染案例，另逾20萬人死亡，國際批評世衛組織（WHO）防疫失當，美國總統特朗普因不滿世衛以「中國為中心」、延緩通報疫情，中止資助世衛。另美國白宮4月26日表示，特朗普與法國總統馬克龍通過電話後，同意WHO需要改革。

譚德塞：WHO沒權力強迫各國執行

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）香港時間今天（28日）凌晨在日內瓦記者會上表示，WHO給予的建議是基於科學實證，WHO沒有權力去強迫各國去執行WHO的建議，最終是由各國決定採納或拒絕這些建議。

美議員促聯合國全面檢視世衛疫情處理 中方此前曾致函挺WHO

【中美角力】美2月初就有新冠肺炎死者 《環球時報》胡錫進籲世衛調查

他說例如一月三十日WHO依據國際衛生條例（IHR）宣布疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），這是世衛可以宣布的最高級別緊急狀況，當時中國以外只有82個確診病例、歐洲只有10例、拉丁美洲及非洲為零，世界其它地方也沒有病例，他說當中國以外全球只有82例時，WHO就宣布最高緊急情況，因此世界各國應認真聽取WHO建議。

譚德塞指出，各國當時應盡可能採取所有的公衛措施，以及重視WHO建議的重要性，例如積極發現、隔離患者及追蹤接觸史等。

【世衛撥款】施壓升級  蓬佩奧稱美國可能永不再資助世衛

【中美角力】蓬佩奧稱中國早在11月就知病毒傳人　但除夕始通報世衛（有片）

他進一步表示：「你們可以自己看看，聽從WHO建議的國家，比其它國家有能力防疫，這是事實…WHO給予的是基於科學實證的建議，各國可以接受或不接受，最終是各國要承擔自己的責任。」

此外，今天也有媒體詢問關於WHO上周發起的一項全球藥物及疫苗倡議，以加快研發和生產疫苗、測試和治療方法，但美國及中國為何沒參與？

【調查世衛】澳洲總理號召WHO成員國　對疫情展開國際獨立調查

【調查世衛】澳洲總理：要用查武器級別　調查世衛有否延誤報疫情

譚德塞對此說明WHO不是所有國家都邀請，主要是選擇邀請那些在區域有領導角色的國家，例如沙地阿拉伯目前是20國集團（G20）輪值主席，德國則是將在今年6月接歐盟輪值主席國等等，不過法國及英國是例外，因他們在想法仍處雛形階段時就參與討論，因此也受邀，主要是視相關國家在區域扮演的角色，中國在這原因下沒有參加。但他沒有提到為何美國未參與。

【世衛譚德塞】若時光倒流會否提前宣布大流行？譚德塞：各國夠時間應對

【肺炎疫情】世衛：新冠病毒可能源於動物 非人為操縱或實驗室合成

Lady Gaga讚譚德塞「超級巨星」後　被曝母親是世衛友好

【世衛撥款】中國致函聯合國挺世衞領導抗疫 默克爾杜魯多齊撐WHO

【世衛撥款】世衛資金從何而來？ 美國停資助有幾大鑊？

中方反擊特朗普中斷資助世衛：WHO地位不可替代

【世衛撥款】「特朗普犯下反人類罪」　中止資助世衛重挫美國形象　

【世衛譚德塞】譚德塞金句逐句睇　便知點解特朗普叫停資助世衛來龍去脈

【新冠肺炎】拆解特朗普談話：美叫停資助　因世衛犯了兩大錯誤？

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

相關文章

【調查世衛】美澳德法領袖「密斟」　推動國際調查新冠疫情
2020/04/23
【調查世衛】美澳德法領袖「密斟」　推動國際調查新冠疫情
【世衛譚德塞】若時光倒流會否提前宣布大流行？譚德塞：各國夠時間應對
2020/04/23
【世衛譚德塞】若時光倒流會否提前宣布大流行？譚德塞：各國夠時間應對
【調查世衛】澳洲總理：要用查武器級別　調查世衛有否延誤報疫情
2020/04/23
【調查世衛】澳洲總理：要用查武器級別　調查世衛有否延誤報疫情
【世衛撥款】施壓升級 蓬佩奧稱美國可能永不再資助世衛
2020/04/24
【世衛撥款】施壓升級 蓬佩奧稱美國可能永不再資助世衛
【中美角力】蓬佩奧稱中國早在11月就知病毒傳人　但除夕始通報世衛（有片）
2020/04/24
【中美角力】蓬佩奧稱中國早在11月就知病毒傳人　但除夕始通報世衛（有片）
傳染病 治療 疫情 譚德塞 特朗普 歐盟 馬克龍 美國 G20 日內瓦

上一篇文章

【疫情賠償】特朗普再稱中方未阻疫情蔓延：將追究責任索償

下一篇文章

【美國大選2020】共和黨推選戰「反華秘笈」　華春瑩聞後「神回應」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【金正恩手術】金仔緋聞再被翻出　「北韓鄧麗君」玄松月原來不是他舊情人
【金正恩手術】金仔緋聞再被翻出　「北韓鄧麗君」玄松月原來不是他舊情人
坦桑尼亞廢除與中國一帶一路貸款協議　總統：條款只有醉漢才接受
坦桑尼亞廢除與中國一帶一路貸款協議　總統：條款只有醉漢才接受
【百國聯軍】中方斥濫訴　7國向中國索疫情賠償775萬億（第三版）
【百國聯軍】中方斥濫訴　7國向中國索疫情賠償775萬億（第三版）
澳洲倡查新冠疫情　京威脅「中國人不再去澳洲留學」　
澳洲倡查新冠疫情　京威脅「中國人不再去澳洲留學」　
【金正恩手術】「2根蠟燭」影射金正恩出事被刪？ 李肇星姪女：我從不發假消息
【金正恩手術】「2根蠟燭」影射金正恩出事被刪？ 李肇星姪女：我從不發假消息
【金正恩病危？】金與正老公是誰仍是謎　傳聞丈夫是他他他
【金正恩病危？】金與正老公是誰仍是謎　傳聞丈夫是他他他