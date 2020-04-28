世衛譚德塞：我們一月已警示疫情 沒聽世衛建議的國家「責任自負」

▲ 世衛譚德塞：我們一月已警示疫情，沒聽世衛建議的國家「後果自負」。

世界衛生組織秘書長譚德塞為世衛應對新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情的作為辯護，稱已提出科學實證的建議，而採納世衛建議的國家，防疫表現較其它國家好。但世衛無法強迫各國採納建議，各國須自行承擔責任。

新冠肺炎迄今在全球造成近300萬例感染案例，另逾20萬人死亡，國際批評世衛組織（WHO）防疫失當，美國總統特朗普因不滿世衛以「中國為中心」、延緩通報疫情，中止資助世衛。另美國白宮4月26日表示，特朗普與法國總統馬克龍通過電話後，同意WHO需要改革。

譚德塞：WHO沒權力強迫各國執行

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）香港時間今天（28日）凌晨在日內瓦記者會上表示，WHO給予的建議是基於科學實證，WHO沒有權力去強迫各國去執行WHO的建議，最終是由各國決定採納或拒絕這些建議。

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他說例如一月三十日WHO依據國際衛生條例（IHR）宣布疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），這是世衛可以宣布的最高級別緊急狀況，當時中國以外只有82個確診病例、歐洲只有10例、拉丁美洲及非洲為零，世界其它地方也沒有病例，他說當中國以外全球只有82例時，WHO就宣布最高緊急情況，因此世界各國應認真聽取WHO建議。

譚德塞指出，各國當時應盡可能採取所有的公衛措施，以及重視WHO建議的重要性，例如積極發現、隔離患者及追蹤接觸史等。

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他進一步表示：「你們可以自己看看，聽從WHO建議的國家，比其它國家有能力防疫，這是事實…WHO給予的是基於科學實證的建議，各國可以接受或不接受，最終是各國要承擔自己的責任。」

此外，今天也有媒體詢問關於WHO上周發起的一項全球藥物及疫苗倡議，以加快研發和生產疫苗、測試和治療方法，但美國及中國為何沒參與？

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譚德塞對此說明WHO不是所有國家都邀請，主要是選擇邀請那些在區域有領導角色的國家，例如沙地阿拉伯目前是20國集團（G20）輪值主席，德國則是將在今年6月接歐盟輪值主席國等等，不過法國及英國是例外，因他們在想法仍處雛形階段時就參與討論，因此也受邀，主要是視相關國家在區域扮演的角色，中國在這原因下沒有參加。但他沒有提到為何美國未參與。

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責任編輯：伍樂

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