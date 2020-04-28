▲ 【疫情賠償】特朗普再稱中方未阻疫情蔓延：將追究責任索償。

美國總統特朗普在香港時間今天表示，正在對中國未能阻止新冠肺炎疫情蔓延進行調查，「我們對中國很不滿」。他又稱，連同美國，全球都在受苦，他將對中國究責，要求賠償。

目前已有多國政府或民間人士，宣稱將向中國索償，有輿論形容這是「百國聯軍」，但也有指這種說法言過其實。中國外交部已表明，這些訴訟是濫訴。

新冠肺炎迄今在全球造成超過300萬宗感染病例，逾21萬人死亡。截至發稿時，美國確診病例突破98萬5000例，死亡病例達到5萬5952人，確診及死亡人數都是全球最多。

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特朗普在白宮玫瑰園的防疫記者會上被媒體問到，許多民調顯示多數美國民眾認為中國一方面允許疫情蔓延海外，一方面又利用疫情使世界更加依賴中國的供應鏈，他要如何讓中國負責。

對此，特朗普表示，有很多方法可以讓中國負起責任，美國正在進行調查，「我們對中國很不滿，對整個情況都不滿意」。他表示，中國本應在疫情爆發時迅速遏制疫情，不讓疫情蔓延全球，美國對此正展開調查，結果會在適當時公布。

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此外，德國畫報（Bild）日前列出一份帳單，詳列德國各行各業因疫情造成的損失，呼籲德國政府和歐盟向北京求償。清單指出，疫情將造成德國今年的國內生產總值萎縮4.2%、也就是1490億歐元的損失。

特朗普被問到是否打算跟進時表示，有更簡單的方法，也有很多方式可以做，德國與美國都正在了解情況，「我們說的金額遠高於德國」，不過他也強調，目前金額尚未確定。

責任編輯：伍樂

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