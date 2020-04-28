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【中美角力】美國對華實施新出口限制　阻止民用產品流向軍方

經濟脈搏 10:28 2020/04/28

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美國商務部4月27日宣布，將對中國實施新出口限制，以阻止半導體或其他高科技產品及技術，流向中國軍方。新規定要求美國公司獲得許可後，才能向支持軍方的中國公司出售某些產品，即使是民用產品；還取消允許某些美國技術在出口給非軍事實體和用於非軍事用途的情況下，無需獲得許可的例外情況。

新規定將在周二的《聯邦公報》(Federal Register)公布，這意味著華府將要求更多產品出口時需獲得許可證。此外，新規還擴大針對俄羅斯和委內瑞拉的規定適用範圍，但受影響最大的將是與中國的貿易。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）稱，若有國家過往曾將美國產品轉作軍事用途，與他們做生意時需要考慮後果。

【中美貿易戰】商務部：中美應避免採取新的貿易投資限制措施

【中美角力】美密蘇里州等告中國能否立案  看一關鍵因素

分析相信，新規定或會損害半導體行業和民用航空設備的對華銷售，如果美國認定這些產品將被用於軍事用途。此外，新規定亦涉及取消某些集成電路對中國進口商和中國公民的民用許可證豁免，其他電訊設備、雷達和高端電腦也不再享受許可證豁免。

有意見認為，這些規定是對中國軍民融合發展政策的回應。軍事用途和用戶的監管定義非常寬廣，不僅限於中國解放軍等實體的採購。一個軍事終端用戶並不局限於軍事組織，同時也可以是一個民用企業，但其業務旨在支持某個軍事項目的運作。

此外，美國政府還公佈了第三項擬議的規則調整，將迫使向中國付運某些美國商品的外國公司不僅要獲得本國政府的批准，還要獲得美國的批准。

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責任編輯：游昊雲

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