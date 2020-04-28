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【中美角力】納瓦羅批中國提供假冒新冠病毒試劑盒 京斥謊話連篇（第二版）

國情動向 16:20 2020/04/28

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（新增中國外交部回應）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情未退，中美角力不斷。美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），周一（27日）指摘中國向美國提供低質量、甚至是假冒的新冠病毒抗體檢測試劑盒，從中牟取暴利。

中國外交部耿爽今日下午在記者會回應表示，納瓦羅一貫是謊話連篇，毫無誠信。他指，納瓦羅曾經在自己的​​多部書裡引用了一個所謂的專業人士「羅恩·瓦拉」的言論來批評和攻擊中國。後來他自己也公開承認這個人物完全是他自己虛構出來的，令國際社會大跌眼鏡，感到震驚。所以同一道理，對於納瓦羅現在的這些謊話，這些謬論，完全都是虛構的。

一直對華強硬的納瓦羅表示，對病毒和抗體進行更多檢測，對於讓目前被封鎖的美國人重返工作崗位至關重要。

他在霍士節目Fox & Friends上稱，也許可以靠這個方法找到免疫的人，讓他們可在更安全的環境中工作。「但我們不能讓諸如中國等國家，帶來那些假冒偽劣的測試盒，因為這將是非常具有破壞性的。」他表示，現在有很多來自中國的抗體檢測都是低質量，存在讀數錯誤和諸如此類的問題。

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他又指摘，中國將病毒傳播到世界其他地方，「他們將病毒隱藏了六周」。他認為，中國本可以把疫情控制在武漢，但他們沒有做到，指成千上萬的中國人登上飛機前往米蘭、紐約和其他地方。

納瓦羅批評，中國延遲報告疫情期間，在全世界範圍內搜羅個人防護裝備，「而今天中國基本上就是因這個局面而獲取暴利」。

【中美角力】中國囤防護裝備牟暴利？ 耿爽斥納瓦羅顛倒是非

【中美角力】白宮顧問：中國爲搶佔疫苗先機　不分享病毒數據

中方多次重申，疫情發生以來，始終本著公開、透明、負責任的態度，第一時間對外介紹有關情況、分享病毒基因序列、對外開展抗疫合作。強調病毒源頭需要科學家和專業人士研究，批評當前一些政治人物政治操弄，又質疑美國政府是否隱瞞了什麼、為何急著「甩鍋」。

責任編輯：伍樂

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