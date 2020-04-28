  • 27°C
香港時間 : 2020428日 (二) 14:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】印度停用中國快篩試劑 中使館：符合品質標準

社會熱點 11:41 2020/04/28

分享：

印度醫學研究委員會周一（27日）表示，對一批從中國購入的新冠病毒試劑的效能存疑，並宣布停用。中國駐印度大使館表示，相關試劑盒符合品質標準要求，出口多國獲得積極評價，希望印方本著實事求是的態度，加強溝通妥善解決。

中使館：不規範操作會導致檢測準確率偏差

印度4月從中國購入超過50萬組的新冠病毒檢測試劑盒，藉此強化印度的檢測能力，但印度醫學研究委員會27日宣布，取消向中國廣州萬孚和珠海麗珠兩家公司採購快篩試劑盒的訂單，並發函各地方政府表示，由於品質問題，建議停止使用上述公司生產的這些診斷試劑組，並退還給供應商。

對此，中國駐印度大使館發言人嵇蓉表示，述兩家公司已就此發表聲明，強調其生產的新冠病毒抗體快篩試劑盒均已通過中國藥監局審批，符合品質標準要求，也通過了印度醫學研究理事會下屬機構印度國家病毒研究所的驗證，並被認為是「滿意的產品」。

嵇蓉並指出，上述公司生產的檢測試劑向歐洲、亞洲、拉美等地區多個國家出口並獲得了「積極評價」。

【中美角力】白宮顧問批中國提供假冒新冠病毒試劑盒 牟取暴利

【中國口罩】內地兩月搗近億個不合格口罩 官員重申「良心品質」

【新冠肺炎】廁紙當口罩原料 湖北仙桃查獲4600萬片黑心口罩（有片）

嵇蓉表示，抗體檢測試劑的儲存、運輸和使用均有嚴格要求，任何未經專業人員按照產品說明規範進行的操作，都會導致檢測準確率的偏差。印度醫學研究理事會也明確指出，快篩試劑僅用於監控疫情，不能用於確診病例判斷，不能代替核酸檢測，各邦應嚴格遵守使用方法和目的。

嵇蓉強調，中方支持印度抗疫的心意是真誠的，也體現在實際行動上。中國出口的醫療產品堅持品質優先。個別人士將中國產品打上「劣質標籤」，帶著先入為主的偏見看問題，既不公正，也不負責任。

嵇蓉表示，對於目前出現的問題，希望印方本著「實事求是」的態度，充分考慮中方的善意和誠意，及時與相關公司加強溝通，予以合理妥善解決。

華春瑩回應口罩試劑不合格：中方也收過外國不合格物資

加拿大自中國進口100萬KN95口罩據報不合格 中使館回應

【中國口罩】荷蘭回收「不合格」中國口罩 中方：發貨前已告知非醫用

責任編輯：費風

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【中國口罩】中方加強防疫物資出口檢驗 美國恐沒N95口罩使用
2020/04/17
【中國口罩】中方加強防疫物資出口檢驗 美國恐沒N95口罩使用
加拿大自中國進口100萬KN95口罩據報不合格 中使館回應
2020/04/25
加拿大自中國進口100萬KN95口罩據報不合格 中使館回應
中國口罩出口量超驚人：曾一天達10.6億個　平均每分鐘出口74萬個
2020/04/27
中國口罩出口量超驚人：曾一天達10.6億個　平均每分鐘出口74萬個
遊北京注意！感冒戴口罩正式寫入法規 6月起實施
2020/04/27
遊北京注意！感冒戴口罩正式寫入法規 6月起實施
疫情 中國 亞洲 印度 肺炎 新冠肺炎 產品 新冠肺炎疫情

上一篇文章

蔣凡疑因出軌遭「阿里合夥人」除名　一文看懂合夥人制度是什麼？

下一篇文章

【新冠肺炎】內地研究：空氣中測出新冠病毒RNA 傳染性待評估
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「全世界女人都想嫁到中國」　揭新一波自High文來歷
「全世界女人都想嫁到中國」　揭新一波自High文來歷
新冠病毒恐怖超想像！美國染疫婦心臟爆裂死亡
新冠病毒恐怖超想像！美國染疫婦心臟爆裂死亡
碧咸老婆申請政府補助被批 內地網友卻表同情
碧咸老婆申請政府補助被批 內地網友卻表同情
【肺炎疫情】吸煙者佳音？ 法科學家研究尼古丁可抗新冠病毒
【肺炎疫情】吸煙者佳音？ 法科學家研究尼古丁可抗新冠病毒
【小豬分手】羅志祥被曝愛和兄弟們「多人運動」 好友潘瑋柏私生活引關注
【小豬分手】羅志祥被曝愛和兄弟們「多人運動」 好友潘瑋柏私生活引關注
疑出軌網紅張大奕惹禍！蔣凡被踢出阿里合夥人身份
疑出軌網紅張大奕惹禍！蔣凡被踢出阿里合夥人身份