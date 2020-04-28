【新冠肺炎】印度停用中國快篩試劑 中使館：符合品質標準

印度醫學研究委員會周一（27日）表示，對一批從中國購入的新冠病毒試劑的效能存疑，並宣布停用。中國駐印度大使館表示，相關試劑盒符合品質標準要求，出口多國獲得積極評價，希望印方本著實事求是的態度，加強溝通妥善解決。

中使館：不規範操作會導致檢測準確率偏差

印度4月從中國購入超過50萬組的新冠病毒檢測試劑盒，藉此強化印度的檢測能力，但印度醫學研究委員會27日宣布，取消向中國廣州萬孚和珠海麗珠兩家公司採購快篩試劑盒的訂單，並發函各地方政府表示，由於品質問題，建議停止使用上述公司生產的這些診斷試劑組，並退還給供應商。

對此，中國駐印度大使館發言人嵇蓉表示，述兩家公司已就此發表聲明，強調其生產的新冠病毒抗體快篩試劑盒均已通過中國藥監局審批，符合品質標準要求，也通過了印度醫學研究理事會下屬機構印度國家病毒研究所的驗證，並被認為是「滿意的產品」。

嵇蓉並指出，上述公司生產的檢測試劑向歐洲、亞洲、拉美等地區多個國家出口並獲得了「積極評價」。

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嵇蓉表示，抗體檢測試劑的儲存、運輸和使用均有嚴格要求，任何未經專業人員按照產品說明規範進行的操作，都會導致檢測準確率的偏差。印度醫學研究理事會也明確指出，快篩試劑僅用於監控疫情，不能用於確診病例判斷，不能代替核酸檢測，各邦應嚴格遵守使用方法和目的。

嵇蓉強調，中方支持印度抗疫的心意是真誠的，也體現在實際行動上。中國出口的醫療產品堅持品質優先。個別人士將中國產品打上「劣質標籤」，帶著先入為主的偏見看問題，既不公正，也不負責任。

嵇蓉表示，對於目前出現的問題，希望印方本著「實事求是」的態度，充分考慮中方的善意和誠意，及時與相關公司加強溝通，予以合理妥善解決。

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責任編輯：費風

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