【疫情調查】胡錫進：澳洲總折騰 像黏在中國鞋底的香口膠
國情動向 15:07 2020/04/28
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在全球蔓延，澳洲提出獨立調查疫情起源與傳播，引起中國反彈，中澳關係趨向緊張。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進批評澳洲「幫美國咬中國」，指澳洲總在那折騰，「有點像黏在中國鞋底上的嚼過的口香糖（香口稱），有時你不得不找一塊石頭把它給蹭下來」。
胡鍾進昨（27日）晚在微博表示，美國與中國的關係下降多大幅度，澳洲同中國的關係就會大概率下降同等幅度。他稱，澳洲對美國的配合比英國大多，在新冠疫情後，大家與澳大利亞做生意，送孩子去那裡讀書，都需要有更多風險意識。
【調查世衛】澳洲總理：要用查武器級別 調查世衛有否延誤報疫情
他希望中澳民間關係不因政治原因出太多動盪，但從澳洲政府表現看，「他們越來越政治掛帥，很難不影響澳洲社會對中國的態度，所以風險的確很大，未必以我們善良的想法為轉移」。
此前，對於澳洲推動國際調查疫情起源，中國駐澳洲大使成競業警告，中國人民或因此不買澳洲產品、不送子女澳洲留學。澳洲外長回應說，拒絕中國經濟脅迫。
責任編輯：伍樂
相關文章
2020/04/28