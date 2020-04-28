▲ 蔣凡疑因出軌遭「阿里合夥人」除名 一文看懂合夥人制度是什麼？

阿里巴巴最年輕合夥人、淘寶天貓總裁蔣凡早前陷入涉及「中國第一網紅」張大奕的桃色疑雲，阿里巴巴昨宣布處分，蔣凡遭除名阿里合夥人、記過、降級、取消上一財年度所有獎勵。翻查資料，原來「阿里合夥人」是一種特殊身份，並非傳統法律上的「普通合夥人」；這有利阿里管治保持穩定，不受重要人事更替影響。

阿里巴巴素來對合夥人有嚴格標準，聯合創始人蔡崇信曾闡述阿里巴巴合夥人制度的三大特徵：樹立道德標準、解決接班人問題、避免關鍵人風險。《上游新聞》介紹，阿里合夥人不等同於股東，雖然合夥人必須持有公司一定的股份，但是合夥人要在60歲時退休或離開阿里時同時退出合夥人（馬雲和蔡崇信除外），這與只要持有公司股份就能保持股東身份不同。

阿里合夥人制度的設計分五大要點。一、合夥人進入制度。為阿里或密切關聯公司工作5年以上；必須持有公司股份，且有限售要求；由合夥人委員會決定新增的候選人，得票超過75%當選。

疑出軌網紅張大奕惹禍！蔣凡被踢出阿里合夥人身份

【全球大流行】馬雲化身抗疫代言人 能否為中國改善形象？

▲ 蔣凡（左）疑因出軌網紅張大奕（右）遭從阿里合夥人除名

二、合夥人退出制度。60歲時自動退休、自己隨時選擇退休、離開阿里工作、死亡或者喪失行為能力、被合夥人會議50%以上投票除名。蔣凡就是最後一項投票除名。

三、合夥人的提名權和任命權。合夥人擁有提名董事的權利；合夥人提名的董事佔董事會人數一半以上，因任何原因董事會成員中由合夥人提名或任命的董事不足半數時，合夥人有權任命額外的董事以確保其半數以上董事控制權。

四、合夥人的獎金分配權。阿里每年會向包括公司合夥人在內的公司管理層發放獎金，阿里在招股書中強調，該獎金屬於稅前列支事項。這意味著合夥人的獎金分配權將區別於股東分紅權，股東分紅是從稅後利潤中予以分配，而合夥人的獎金分配將作為管理費用處理。

張大奕捲淘寶總裁緋聞 內地第一網紅是如何鍊成？

又一富豪退出前線 劉強東卸任京東法定代表人與執董

五、合夥人委員會的構成和職權。合夥人委員會共五名委員（包括馬雲、蔡崇信、陸兆禧、彭蕾和曾鳴）負責：審核新合夥人的提名並安排其選舉事宜、推薦並提名董事人選、將薪酬委員會分配給合夥人的年度現金紅利分配給非執行職務的合夥人。

如果需要修改阿里合夥人規則，必須獲得出席股東大會的股東所持表決權95%以上通過，而馬雲個人持股6.2%，相當於擁有一票否決權。

簡單來說，阿里的大事大部分由董事會決定；過半數董事由阿里合夥人決定；阿里合夥人的進入和退出由合夥人委員會決定；馬雲是合夥人委員會成員；如要改變阿里合夥人規則，馬雲有一票否決權。

因此，馬雲雖在2019年「卸任交棒」，但仍是阿里最大的個人股東、董事、永久合夥人、合夥人委員會成員。

【全球大流行】馬雲把韓國口罩捐給日本 韓媒韓民給「嬲」

【新冠肺炎】中國推健康碼抗疫 溫州曾錯現大量「紅色警報」引恐慌

【新冠肺炎】勞工也共享？ 復工難阿里京東美團等攜手自救

【神州快訊】幫中小企與農民渡過難關 阿里B2B出台抗疫扶助計劃

責任編輯：游昊雲

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC