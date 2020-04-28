【糧食危機】11部門聯合要求 堅決遏制蝗蟲等爆發成災 實現蟲口奪糧

新冠肺炎疫情未完，有國家宣布限制部分糧食出口，再加上非洲面臨第二波蝗災，引發外界對糧食危機的恐慌。國家發改委、農業農村部、國家糧食和物資儲備局等11部門單位26日聯合印發《關於2020年度認真落實糧食安全省長責任制的通知》，要求各地科學防災減災，加強對草地貪夜蛾、沙漠蝗及國內蝗蟲的監測，堅決遏制爆發成災，實現蟲口奪糧保豐收。

保供糧食對社會穩定有重要意義

《通知》指出，2020年是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，抓好糧食等重要農產品穩產保供，對穩定經濟社會大局具有特殊重要意義。

《通知》強調，各地要突出抓好五個方面年度重點任務落實：增強糧食綜合生產能力；保持糧食播種面積和產量基本穩定；加強糧食儲備安全管理；做好糧食市場和流通的文章；加強糧食應急保障能力建設。

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其中，在保持糧食播種面積和產量方面，《通知》特別提到，各地要科學防災減災，加強對草地貪夜蛾、沙漠蝗及國內蝗蟲的監測，堅決遏制爆發成災，實現蟲口奪糧保豐收。

在應急保障方面，《通知》要求各地確保糧油供應不脫銷、不斷檔，確保市場運行平穩和價格穩定。根據生豬生產恢復態勢，通過市場化手段組織飼料糧「北糧南運」。強化糧食統計監測預警和信息發布。完善糧食應急預案，加強糧食應急網點建設、管理和政策支持，提高糧油應急加工能力，加大應急設施建設和維護力度，增強應急保障能力。

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另外，在糧食儲備和流通方面，國家糧儲局上周還召開會議指出，抓好夏糧收購工作，牢牢守住農民「種糧賣得出」的底線；加快倉庫維修改造，千方百計擴大收儲能力，保持糧食市場平穩運行。

責任編輯：費風

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