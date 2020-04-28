【原油寶】防金融風險 銀保監據報要求銀行停售無限損失理財產品

中國銀行（03988）(滬：601988) 原油寶事件未平息，為防止相關理財產品帶來金融風險，內地監管機構已開始整頓，路透引述消息人士表示，中國監管方已要求商業銀行停止銷售可能給投資者帶來無限損失的一系列理財產品。

路透引述知情消息人士透露，中國銀行保險監督管理委員會上周末向銀行發出口頭指令，要求它們停止銷售可能給投資者帶來無限損失的理財產品，並要求它們報告相關產品的未償付規模。

而據工商銀行（01398）昨公布，周二（28日）上午起，暫停賬戶原油、賬戶天然氣、賬戶銅和賬戶大豆全部產品的開倉交易。持倉客戶的平倉交易和已經預設的轉期，以及連續產品份額調整均不受影響。

【原油寶】投資者擬集體訴訟 中行指暫不追繳欠款或納入徵信

【油價暴跌】原油寶勁蝕 曝風控重大缺陷兼用人「才不配位」

近一周前，中國銀行銷售的一種原油期貨交易產品「原油寶」出現嚴重虧損。有大批投資者向國家信訪局、銀保監投訴，更有逾1000人計劃向中行展開集體訴訟。

據內媒財新周日報道援引官方消息人士稱，估計中行原油寶客戶總體損失規模應不少於90億元。報道指，中行原油寶客戶有6萬餘戶，投資者保證金42億元全部損失，還「倒欠」中行保證金逾58億元。

《中國證券網》報道，目前中行仍未對「原油寶」投資者追收欠款，或將有關欠款記錄納入個人信貸。

責任編輯：蒯宇澄

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