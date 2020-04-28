【中國疫情】網絡消費撐內需 報告稱內地網購用戶達7.1億

在新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情下，內地網絡消費撐起內需，中國互聯網絡信息中心發布最新報告稱，截至今年3月，國內網絡購物用戶規模達7.1億，較2018年底增長1億；手機網絡購物用戶規模達7.07億，增長1.16億。

報告顯示，截至3月，中國網民規模為9.04億，互聯網普及率達64.5%，為消費市場、數字經濟發展打下堅實的用戶基礎。

中國去年全國網上零售額達10.63萬億元人民幣，按年增長16.5%，連續7年成為全球最大的數字消費市場。其中，實物商品網上零售額達8.52萬億元，增長19.5%，佔社會消費品零售總額比重為20.7%。

網上外賣用戶規模近4億

受新冠肺炎疫情影響，大中小學開學推遲，報告顯示，中國在線教育用戶規模快速增長至4.23億，較2018年底增長逾倍。此外，截至3月，中國網上外賣用戶規模達3.98億。

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外電引述報告稱，以社交、直播電商為代表的新電商模式創新發展，釋放潛在內需消費。全年社交電商交易額按年增長超過60%，遠高於全國網絡零售整體增速。

責任編輯：伍樂

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