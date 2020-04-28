【調查疫情】王毅：中國抗疫越成功 有人就越要質疑抹黑

新冠肺炎疫情肆虐，近期不少國家批評中國初期隱瞞疫情，國務委員兼外長王毅指，中國抗疫鬥爭越成功，有人就越要質疑抹黑；中國與各國合作越好，有的人就越要挑毛病，充分暴露他們對中國的偏見和不公。

讚柬方反對將疫情政治化、污名化

據中國外交部網站今日發出新聞稿，王毅昨同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索坤通電話，他表示，中方一開始就公開透明地同國際社會分享抗疫信息，積極開展國際合作，並得到包括柬埔寨在內大多數國家的歡迎和充分肯定。中方讚賞柬方反對將疫情政治化、污名化，堅定支持世界衛生組織在抗擊疫情中發揮應有作用，相信柬方將繼續秉持客觀立場，維護公道正義。

王毅又說，中柬友誼歷經國際風雲考驗，在這次疫情中得到進一步加強。中柬一貫在涉及雙方核心利益問題上相互支持，這不僅維護了兩國利益，也是在維護國際公平正義。柬方主持公道，不畏強權，體現了柬作為獨立主權國家的風骨。

他指，今年是中柬建立全面戰略合作夥伴關係10週年、簽署命運共同體行動計劃1週年。要落實好兩國領導人共識，統籌好疫情防控和務實合作，讓雙邊關係歷經疫情淬煉後邁上新台階。

【中美角力】白宮顧問批中國提供假冒新冠病毒試劑盒 牟取暴利

澳洲倡查新冠疫情 京威脅「中國人不再去澳洲留學」

【調查疫情】胡錫進：澳洲總折騰 像黏在中國鞋底的香口膠

布拉索坤則祝賀中國疫情防控取得重要成果，感謝中方向柬方派出醫療專家組並提供醫療物資。布拉索坤表示，中方在抗疫中作出的巨大犧牲和展現的團結精神令人敬佩。中國不僅有效控制了國內疫情，也出手幫助各國抗擊疫情，這是真正的國際主義精神。柬方願同中方一道，就重點領域和項目加強合作，推動柬中合作達到新高度。

他稱，病毒是人類共同的威脅，要戰勝病毒，國際社會必須團結而不能分裂。柬方反對利用疫情對中國污名化，堅定支持世衛組織在國際抗疫合作中發揮領導作用。

另外，王毅今日將在北京出席金磚國家應對新冠肺炎疫情特別外長會。此次會議由今年金磚國家主席國俄羅斯主辦，將以視頻方式舉行。王毅將同其他金磚國家外長圍繞疫情對國際關係的影響、共同應對全球挑戰、深化金磚合作等議題進行深入討論。

【百國聯軍】中方斥濫訴 7國向中國索疫情賠償775萬億（第三版）

【全球大流行】駐菲使館出MV介紹中國援助 獲廣傳卻有14萬dislike（有片）

【全球大流行】中方要求德國讚他抗疫做得好？中國大使：這是污名化

責任編輯：費風

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品