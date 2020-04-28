【疫情賠償】蔓延到非洲！尼日利亞律師團擬向中國索償1.55萬億

新型冠狀病毒肺炎在非洲蔓延，首度有非洲國家民間組織把矛頭指向中國，尼日利亞律師團宣稱，已向法院提起集體訴訟，對中國求償2000億美元、即折合1.55萬億港元。

中國外交部此前已指出，向中國提出索償是濫訴。也有專家指，外國法院一般不會受理指控其他主權國家政府，因此質疑這類疫情索償的可操作性。

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尼日利亞媒體「每日郵報」（Daily Post）報道，原告代表阿辛傑（Epiphany Azinge）近日發布聲明說，這些律師要求中國付出這筆鉅款，以賠償「生命損失、經濟遭扼殺、創傷、苦難、社會迷失方向、精神折磨及尼日利亞民眾日常生活所受破壞」。

尼日利亞目前總共有1273宗新冠肺炎確診病例，40人因而死亡。

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阿辛傑的法律事務所力倡採取法律行動，並強調他們已就針對中國政府的集體訴訟提出訴狀。

聲明指出，「法律專家小組計劃了一項兩階段的行動方案：第一步是向尼日利亞聯邦高等法院提告，第二步是說服尼日利亞聯邦共和國政府，在海牙（Hague）的國際法院對中華人民共和國提起國家訴訟。」

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「法律專家將要求中國賠償2000億美元，中國政府將透過駐尼日利亞大使館收到訴訟書狀。」

阿辛傑目前是英國倫敦國協仲裁法院（Commonwealth Arbitral Tribunal）代表尼日利亞和非洲的成員。

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責任編輯：伍樂

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