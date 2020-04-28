【復課安排】内地復課要學生戴宋代「一米帽」 各出奇招防疫（有片）

▲ 内地復課要學生戴宋代「一米帽」 各出奇招防疫

新冠肺炎疫情趨緩後，中國各地近日陸續開學，除了量體溫等常規防疫措施，一些地方還推出拱手作揖、戴上宋代「一米帽」等奇招，要學生保持距離。有網民覺得創意十足，也有人批評是「形式主義」。

北京的高三生，和上海、廣東的高三初（國）三生，昨天已回到學校開始新學期。而浙江的高三、初三生更已在13日開學。其他年級的學生近日也陸續回到學校。

澎湃新聞報道，上海宜川中學學生昨早進校前要先通過4個關卡：戴上口罩量體溫、接受手部消毒、踩過消毒踏墊及檢測體溫，校方也為每名學生備妥一週份量的口罩。浙江衢州市教育局21日則通知，要求把「行作揖禮、使用公筷、談吐文明」納入中小學校文明規範。其中最受關注的，就是推行仿古的拱手作揖。

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衢州教育局指作揖禮既可防控疫情，又可「弘揚中國傳統文化」。這個做法在網上引起不同反響，有網民認為是展現泱泱大國禮儀，端莊有風度；也有網民批這是搞「形式主義」。

出招保持距離的還有杭州的養正小學，校方要家長和學生自製帶有兩個「翅膀」、寬一公尺的「一米帽」。「一米帽」形似古代官帽，有兩個大「翅膀」，與内地最近熱播古裝劇《清平樂》中宋朝官員上朝時所戴的帽子「長翅帽」相似。

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▲ 校方要家長和學生自製帶有兩個「翅膀」、寬一公尺的「一米帽」

副校長洪峰說，這是他們的創意，要求學生不能碰到其他人的帽子，並通過這樣的方式讓學生直觀感受一米的距離，在佩戴體驗的同時牢記「保持一米安全距離」。此外，學校又圍繞「一米帽」舉行防疫知識問答、讓學生介紹「我和一米帽的故事」和評選最喜愛的一米帽等。

網民熱議：「上課＝上朝，下課＝退朝。」、「我想說，真的好可愛。」、「家長還需苦練手工啊。」、「原來老祖宗都已經替我們想好了。」、孩子們上課都看大家的帽子了，哪裡還有心思上課？」、「建議恢復宋朝官帽。」、「走路好難吧，廁所夠大嗎，上課不會走神嗎？」

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責任編輯：游昊雲

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