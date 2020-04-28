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【五一黃金周】復課後首個假期 內地部分地區學校取消放假

社會熱點 14:06 2020/04/28

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內地為期5天的五一假期將至，學生將迎來復課後的第一個假期，但由於疫情反覆等原因，多地縮短學生假期，甚至取消整個假期。

《新京報》近日報道，目前全市取消假期的地區為杭州市和惠州市。惠州教育局表示，為保證學生總課時不減少，避免學生周末返校途中交叉感染的風險，高三、初三年級學生返校復學後，五一假期不放假，由學校組織教學輔導、體育鍛煉等活動；全市學校復學後，寄宿制學校建議每兩周放假一次。

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杭州市教育局日前發布通知，4月30日至5月6日原為杭州市中小學校春假時間，但考慮到今年疫情導致中小學生寒假後長時間居家，現正處於復學的起始階段，為保證本學期復學後的教學時間，經研究決定取消今年春假，即4月30日及5月6日為學生上學時間。

此外，安徽多地縮短假期，其中合肥市廬陽區學生，今年五一假期縮減為2天。河南多地亦明確師生假期期間不出市域，確保復學後師生安全返校。

責任編輯：伍樂

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