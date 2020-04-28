內地推進創業板改革並試點註冊 上市前5日不設漲跌幅

中央全面深化改革委員會周一審議通過了《創業板改革並試點註冊制總體實施方案》，表示要著眼於打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，推進發行、上市、信息披露、交易、退市等基礎性制度改革。

央視新聞聯播援引中央全面深化改革委員會第十三次會議稱，推進創業板改革並試點註冊制，是深化資本市場改革、完善資本市場基礎制度、提升資本市場功能的重要安排；堅持創業板和其他板塊錯位發展，找准各自定位，辦出各自特色，推動形成各有側重、相互補充的適度競爭格局。

央視財經微博報導稱，記者了解到，創業板改革並試點註冊制後，新上市企業上市前五日不設漲跌幅，之後漲跌幅限制從目前的10%調整為20%。

證券時報援引證監會副主席李超表示，此次創業板試點註冊制改革，堅持「一條主線，三個統籌」，「一條主線」是以信息披露為核心的股票發行註冊制，提高透明度和真實性，由投資者自主進行價值判斷，真正把選擇權交給市場。

「三個統籌」包括了，一是統籌推進創業板改革與多層次資本市場體系建設，堅持創業板和其他板塊的策略發展，形成各有側重、互相補充的適度競爭格局；二是統籌推進註冊制與其他基礎制度建設，實施一攬子改革措施，健全配套制度；三是統籌增量改革和存量改革，包容存量改革，穩定存量上市公司和投資者預期，平穩實施改革。

李超表示，本輪創業板試點註冊制改革涉及四方面製度安排，一是板塊的改革安排。優化發行上市條件，由深交所製定具體條件，支持紅籌結構等企業上市，完善投資者適當性管理，尊重存量投資者交易習慣，存量投資者適當性要求基本保持不變，要求充分揭示風險，對增量投資者進行風險相匹配的適當性要求。

二是製度方面的安排，和科創板試點註冊制制度安排相一致，註冊程序分為交易所審核和證監會註冊兩個環節。三是完善基礎制度。構建市場化的發行承銷制度，建立機構投資者為參與主體的詢價、定價、配售制度，新股上市前5個交易日不設漲跌幅限制，加強實際監管，構建符合創業板上市公司特點的持續監管規則體系，全面建立嚴格的信息披露規則體系。

四是配套改革的製度安排。在改革推進過程中，證監會將會同有關方面推出一系列配套改革措施，包括認真貫徹新證券法的要求，繼續推動完善有關法律、法規和規章制度，推動刑法的修改，會同司法機關出台有關司法解釋，進一步提高違法成本，保護投資者合法權益，繼續推動中長期資金入市。

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