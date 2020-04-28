DJI全新超輕無人機Mavic Air 2 圖傳10公里可拍4K影片

大疆創新（DJI）否認網傳「至少裁員50％」消息後，首次發布無人機新產品，新航拍機Mavic Air 2 可拍攝4800萬像素照片、4K/60fps 影片及 8K 移動延時（縮時）影片，機身僅重570克，卻具備34分鐘續航時間和最遠10公里全高清圖傳距離。

DJI新航拍機Mavic Air 2，與上一代Mavic Air相比搭載更大的感光元件，改用DJI的OccuSync圖傳技術，提供低延時、穩定可靠的1080p/30fps高清影片，具備更強續航力，最遠達10公里傳圖距離。

DJI香港經銷商OTG表示，將會引入平行進口版本的Mavic Air 2，並提供保用和維修。淨機價為5699港元；連備用電池、濾鏡配件的Fly More Combo則為7699港元。

▲ DJI新航拍機Mavic Air 2 可拍攝4800萬像素照片、4K/60fps 影片及 8K 移動延時影片，機身僅重570克，卻具備34分鐘續航時間和最遠10公里圖傳距離。

大疆新機延續Mavic系列的折疊結構，採用新型動力系統和空氣動力學設計，機身僅重570克；搭載1/2吋CMOS感測器，可拍攝4800萬像素照片、4K/60fps影片及8K移動延時影片。此外，Mavic Air 2支援2.4/5.8GHz雙頻通訊自動切換，可即時調整至最佳通道，提升複雜環境下的抗干擾能力；更具備40Mbps超快原片下載速度，大片下載即刻到手。

Mavic Air 2電池容量3500 mAh，最長飛行時間為34分鐘，最遠圖傳距離10公里，運動模式下最高飛行速度達19m/s。同時採用全新APAS（高級輔助飛行系統）3.0，能自主判斷並根據障礙物距離規劃新路徑，更靈敏地避開障礙。

網傳「至少裁員50％」 大疆否認：消息是假的

稍早前，內地無人機巨頭大疆創新（DJI）「至少裁員50％」的消息在網上引發熱議，網上傳言指出，大疆以在家辦公為由，禁止員工進入辦公區域。有網民留言稱：「年後進公司辦公的都要提出申請，不申請不讓進，都4月了，還不全面復工。」該留言亦指出，公司會封鎖員工的電腦、停用其電郵，然後再發出解僱通知。

惟有大疆創新的消息人士稱，包括北美在內，目前全公司有一半員工還處在遠程辦公模式，主要考慮到當地疫情的影響。大疆創新回應內地傳媒查詢時否認相關傳聞，直言：「消息是假的。」

大疆公關總監謝闐地在微博發文，隱晦回應傳聞，他稱大疆正在堅決維護知識產權和打擊山寨侵權產品，這一行動不會因為無故被造謠抹黑而減緩；目前大疆正處於項目衝刺期，期待在不久後給全球消費者帶來巨大的驚喜，無暇理會荒唐虛假的猜測。

責任編輯：孫民

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