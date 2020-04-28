內地首季手機市場報告指  大量蘋果用戶轉用華為

內地大數據公司極光27日公布《2020年Q1智慧型手機行業季度數據研究報告》，整體來看，今年第一季因為受到疫情影響，整個手機產業進入相對低迷時期；另外，在第一季，有大量的蘋果用戶轉移到華為陣營，讓華為在第一季的銷量佔比擴大至36.9%。

據極光公布的內地手機Q1市場變化顯示，大量蘋果iPhone用戶轉移到華為手機陣營，使華為在Q1的銷量佔比擴大至36.9%，vivo小幅上升到24.8%；OPPO下滑到14%；小米銷量佔比上升為10.6%，iPhone銷量下滑到8.8%。

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華為Q1在內地市場繼續保持了比較良好的增長態勢，品牌影響力的擴大，幫助華為在內地手機市佔率一枝獨秀；而vivo去年開始實行全產品5G化的戰略布局，今年第一季發布了多款5G手機，覆蓋中高端市場，提前布局讓vivo在今年第一季的智慧型手機市場獲得了出色的銷售佔比回報。

此外，在iPhone用戶轉機型的Top10中，華為Mate30 Pro 5G手機是唯一上榜的非蘋果手機；在極光數據中，iPhone換機用戶轉移成華為Mate30 Pro 5G的佔比達11.3%。

值得一提的是，在安卓手機的用戶忠誠度裡，華為高達52.4%，基本與iPhone用戶忠誠度持平，vivo用戶忠誠度排第二，36.1%的vivo手機用戶換機仍選擇vivo，小米用戶忠誠度排第三，29.3%小米手機用戶換機仍選擇小米。從數據上看，華為和蘋果的品牌認可度較高，用戶黏著性非常之高。

責任編輯：高青

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