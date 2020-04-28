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內地股市V型反彈 滬指微跌2800關失而復得

經濟脈搏 15:33 2020/04/28

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內地創業板註冊制改革正式啟動，內地股市今日（4月28日）因擴容擔憂而出現劇烈波動，三大股指下跌2%後V型反彈，上證綜合指數收跌0.2%，2800關失而復得。

A股今日稿開後迅速掉頭向下，市場恐慌情緒持續蔓延，滬指一度跌近2%，創指跌逾2.5%，但很快企穩回升，中午休市前三大指數悉數反彈倒升，但午後各指數漲幅均明顯收窄。截至收市，滬指收報2810.02點，0.19%；深證成指報10501.15點，升0.47%。創業板指全日升0.6%，收報2030.72點。

內地推進創業板改革並試點註冊  上市前5日不設漲跌幅

滬深兩市成交合計6739億元（人民幣，下同），較前一交易日明顯放量，其中滬市成交2705億元，深市成交4034億元。北向資金今日淨流入逾20億元。北向交易明日起關閉，下周三恢復開通。

從盤面上看，多數行業板塊下跌，計算機、通信、國防軍工、採掘、農業服務、景點旅遊跌幅居前；機場航運、證券等少數板塊上漲。

【五一黃金周】商務部夥多部門辦網購節 促消費助商戶恢復元氣

【中國經濟】疫情放緩五一黃金周加長 消費難望大爆發

華泰證券表示，創業板註冊制改革後，新股漲跌幅限制放寬，有望改善創業板股票流動性。長期可投標的隨擴容逐漸增加，標的稀缺性下降，A股或將出現估值分化，殼價值回落。因此，短期關注券商、A股創投、新股映射或參股、擬分拆上市A股標的，在創業板註冊制正式推出前後估值有望提升；長期關注藍籌、創藍籌、新興產業領航者。

責任編輯：蒯宇澄

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