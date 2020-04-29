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【疫情調查】中方嬲到說不買澳牛！中國澳洲為何交惡　看這4件事

國情動向 17:44 2020/04/29

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新冠肺炎疫情未完，各國緊張抗疫之際，中國還面臨歐洲、美國、澳洲以及非洲國家的多方外交壓力，澳洲還推動國際調查疫情起源。事實上，中國與澳洲的摩擦並非近期才開始。

2020年4月 調查疫情

澳洲政府推動國際調查疫情起源，隨後中國駐澳洲大使成競業暗示道，中國人民或因此不買澳洲牛肉和紅酒、不送子女到澳洲留學。惟澳洲政界包括外長、貿易部長等高官，以及學界人士均發聲，拒絕中國經濟脅迫，澳洲政府立場不會改變。

【肺炎疫情】澳洲查獲80萬個中國產劣質口罩 市值料逾560萬

【調查疫情】中方威脅不來旅遊不買牛肉？澳洲官員稱堅持調查疫情

【調查疫情】胡錫進：澳洲總折騰 像黏在中國鞋底的香口膠

有學者表示，比起經濟壓力，中國政府隱瞞疫情的危害要大得多。

2020年4月 南海對峙

中國為宣示南海主權，接連宣布在海南省三沙市設立2個新的市轄區，同日更出動編隊包圍美國軍艦。美國則聯同澳洲在南海軍演回應。對此中國官媒《環球時報》就批評，澳洲護衛艦進入南海，與美軍一起演習是在「搞事」。

【調查世衛】澳洲總理號召WHO成員國　對疫情展開國際獨立調查

【新冠肺炎】澳洲沃加沃加解除與昆明友城關係 市議員稱中國隱瞞疫情 中方回應

然而，中澳的南海爭拗早已有之。2018年就有澳洲媒體分析稱，中國在南海的軍事化部署非常快速，南海對澳洲來說是全世界最重要的航道，關係其重要的安全利益，因此即使沒有美國，澳洲也需要獨立開展自由航行行動。

2019年11月 干政疑雲

澳洲媒體報道，一名叫王立強（Wang Liqiang）的內地男子向澳洲尋求政治庇護，他宣稱自己是中國間諜系統人員，曾滲透香港及台灣，與銅鑼灣書店事件有關。內地公安則指證王立強是騙子。中共中央政法委微信公眾號「長安劍」還評論稱，西方反華媒體猶如「聞到血腥味的鯊魚」，不放過一絲可以醜化中國的可能，早無公信力可言。

中國據報正式起訴華裔作家楊恆均涉間諜活動 澳洲外長強烈反對

劍指中國滲透 澳洲投4.7億成立反間諜小組

澳媒指中國間諜安插特工入國會 澳總理：嚴格處理中國滲透澳洲

王立強一案的真實性至今未有定論，但在去年底，澳洲總理莫里森宣布，將投入8,800萬澳幣，成立一個高層級的反間諜專門小組，反制持續升高的外國勢力干涉威脅。

更早之前，澳洲的電視台還曾披露，疑為中國諜報的集團提供100萬澳元給32歲的墨爾本豪華車經銷商趙波（音譯），要他代表澳洲自由黨（Liberal Party）角逐澳洲聯邦國會議席。另有媒體曝出，與中國政府有關的組織，向澳洲兩大政黨自由黨和工黨捐獻了超過490萬美元。

2019年8月 修例風波

去年夏季，本港的修例風波還波及到在澳洲的中港留學生。在昆士蘭大學、新南威爾士大學等地，香港留學生和內地留學生因表達民主訴求的「連儂牆」而發生衝突。中國駐布里斯班總領事館發表聲明，肯定內地留學生的「自發愛國」行為，堅決反對任何分裂國家的言行，以及一些人借事件製造內地和香港學生對立，煽動反華情緒。

【修例風波】紐約時報：「修例風波」衝突不斷 澳洲中國留學生互相舉報

澳洲外交部部長佩恩（Marise Payne）則強調，澳洲政府保護言論自由，「如果任何外交官員的行為可能破壞這些權利，包括鼓勵破壞性或者有潛在暴力行為的做法，澳洲政府都將特別關注。」

責任編輯：伍樂

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中國駐澳大使嚴辭拒絕澳方關切 再批調查疫情是政治操弄
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