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不會報復性消費？ 內地疫後年輕人消費報告：4成人傾向「少買點 買好點」

經濟脈搏 18:15 2020/04/28

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情衝擊內地經濟，外界關注疫後會否出現報復性消費，提振經濟。內地一項針對年輕人消費的報告顯示，有65%的人將增加支出。不過，報告反映，年輕人消費亦趨向理性，4成人傾向「少買點，買好點」，近4成人購買決策比之前更慎重。

樂信研究院今日發布《發現復甦新動力：後疫情時代年輕人消費趨勢報告》，對3327名年輕人進行調查。中新網報道，結果顯示，62%的人預期收入不減，65%的人將增加支出，較3月提高19個百分點。

65%受訪者將增加支出 關注5G手機

報告指出，種種跡象表明，年輕人對未來有信心，消費復甦趨勢明顯。分析指出，年輕人處於職業起步階段，起薪點不高，非企業降薪重點人群，再就業也更容易，故收入受疫情衝擊相對較小，對未來收入預期更樂觀。

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支出方面，隨著疫情防控好轉，加上政府和商家推出刺激措施，大幅提振年輕人的支出意願。調研發現，計劃小幅增加消費支出的人佔43.2%，計劃大幅增加消費支出的人佔21.7%，兩項人數共佔65%，比3月提高19個百分點。

作為反映消費信心的分期消費，結果顯示，65.6%年輕人當下更傾向於分期消費。原因在於，不必一次性支出、不必縮減該有的消費，還能儲蓄，讓他們消費時能獲足夠安全感。此外，超過三分一年輕人對消費升級重點品類關注度上升。5G手機、潮牌鞋服、運動保健和外出就餐是當前年輕人最想增加的支出品類，5G手機意願購買者最多，佔比33%。

危機感所致 審視消費慾望

值得一提的是，報告指出，經歷疫情後，年輕人消費變得更穩健。40.2%的人傾向於「少買點，買好點」，39.6%的人認為「購買決策比之前更慎重」。從分期行為來看，後疫情時期，84%年輕人會將月供控制在月入3成以內，43%的人會控制在1成以內。還款狀況沒因疫情變差，提前及按時還款者佔逾98%。

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據新浪財經稱，疫情讓年輕人重新看待消費和儲蓄，大環境的危機感讓他們重新審視自己的消費慾望。越來越多年輕人消費時表現出理性的一面，購物不會任由自己非理性「剁手」，也不會過於恐慌而大幅降低生活質量，而是遵從實際所需決定消費選擇。

至於當前年輕人最在意的3種刺激消費的方式，分別是增加收入、舉辦大促、發放消費券。其中，27.3%受訪者表示，領到消費券後，會考慮增加消費支出，但也有71.2%人士「未領取並不知曉消費券」，僅12.2%的人使用過消費券。另外，65.9%人建議消費券能用於網購，53.4%人希望用於線上外賣。

責任編輯：伍樂

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