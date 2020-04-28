【中美角力】特朗普經常亂噏攻擊中國  只因被困白宮心火燥？  

美國總統特朗普最近不時對記者亂噏鬧出笑話，對中國的攻擊也不遺餘力，偏偏常常前言不對後語。當然，很主要因素是美國新冠肺炎疫情失控，特朗普為了選舉拿中國做「替死鬼」。但據《紐約時報》最新報道指，疫情令特朗普被困在白宮像坐監，他的核心親信圈子大大縮水，只剩下幾位長期的助手。因此，特朗普間或失控也不足為奇。

美媒傳出特朗普的幕僚們將逐漸讓他遠離每天在白宮召開的疫情新聞記者會，但分析認為這恐恐怕很難。因為自疫情擴大以來，特朗普每天都很焦慮，媒體都在批評他應對疫情，他在一些搖擺州的支持度隨著經濟狀況快速下滑，尤其現在不能舉行大型競選集會，白宮的新聞發布會是他每天最期待的時刻，因為可以盡情發揮，極力攻擊反對他的媒體與對手。

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《紐約時報》報道指出，這些天特朗普總統要到中午才會來到總統辦公室，而且因為看了一上午的電視，來到辦公室的時候總是情緒不佳。他早上5點起床後在臥房裡通常先看《Fox新聞》，然後看CNN，再看一下讓他惱火卻又欲罷不能的MSNBC。但是轉來轉去，都看不到幫他說話的人，連最支持特朗普的《Fox新聞》都讓他失望。

據十幾位行政官員和特朗普關係密切的顧問表示，這種從未有過的新生活把總統困在白宮，以前他會興致勃勃地會見支持者、拜訪者，或外出活動、打高爾夫球，現在都被隔絕了，他和副總統彭斯每周都要接受新冠病毒檢測。

報道表示，白宮的每日疫情新聞發佈會，是一天中特朗普最期待的時刻。儘管有些共和黨人認為，特朗普連續兩個小時攻擊對手、抱怨媒體和洩露不實資訊正在傷害他的政治利益，但特朗普完全不為所動。助手們說，他將發布會視為黃金時間節目，是他渴望但無法再參與的競選集會的最好替代品。

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白宮發布會之前會有疫情特別工作組會議，但特朗普很少參與，經常沒有準備就站到攝像機前。這時他會經常回頭看下屬為他準備的講話重點，然後匆忙唸完，以便儘快進入他最享受的記者問答與個人「發爛咋」的部份。

特朗普的顧問們說，他的核心親信圈子大大縮水，只剩下幾位長期的助手。很多朋友也覺得特朗普不會想聽別人的建議。華盛頓大學（George Washington University）政治歷史學家達萊克（Matthew Dallek）形容這位危機時刻留在白宮的總統說：「他們真的被困住了，好比坐牢。」

不過，報道最後說，特朗普的助手們認為聯邦政府準備重啟經濟活動，特朗普的情緒也開始好起來，特朗普上周同樣地在他的玫瑰園發布會上說：「在隧道的盡頭，我們已經看見光亮。」

責任編輯：高青

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