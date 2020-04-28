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唐鳳成就網民用APP捐口罩願望 原來她是台灣首位「無性別」閣員

社會熱點 17:24 2020/04/28

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新冠肺炎疫情延燒，各國都傳出口罩不足，5日有網民就提議，若台灣口罩足夠，台灣的健保快易通APP可增設捐口罩功能，並引來台灣的行政院數位政務委員唐鳳回應。27日，台灣的疫情中心就宣布APP新增「捐口罩」功能，獲網民盛讚唐鳳的效率。事實上，唐鳳不但是台灣「即時口罩供應地圖」和「口罩實名制」等防疫措施的促成者，也是台灣首位「無性別」閣員。

唐鳳日前被日媒稱為「IQ180的38歲台灣天才IT大臣」，早年因不習慣傳統正規教育，14歲起便以在家自學方式學習。過去曾擔任明基電通、蘋果公司等公司顧問，並長期參與開放原始碼社群協作、主導vTaiwan等平台走向。

在2014年至2015年間，他擔任台灣的行政院虛擬世界法規調適計劃顧問，也代表台灣與法國外交部、法國經濟財政部、巴黎市政府、西班牙馬德里市政府在數位治理領域合作。

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2016年8月，台灣的行政院院長林全任命唐鳳擔任為行政院政務委員，負責督導數位經濟與開放政府發展，亦是首位跨性別者擔任行政院政務委員。她進入行政院後，透過數位技術和系統輔助公務體系解決問題，並強化政府部門與公民科技、公共社群的對話與合作。

在新冠肺炎疫情中，她更幫忙修正了日本東京都政府防疫網站的程式碼，改正網站上的錯字，又在台灣幫助促成「即時口罩供應地圖」和「口罩實名制」等防疫措施。而他最近讓人熟悉的工作，就是由網民建議到真正實行，只用了22日就在台灣的健保快易通APP增設捐口罩功能。

值得注意，她自25歲就宣告跨性別身分，身分證性別欄的部分填「無」，是台灣首位「無性別」閣員。其實，唐鳳未有進行變性手術，一直以跨性別女性的身份生活。唐鳳曾表示︰「我其實沒有變性，我一直都是我自己的樣子。」

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責任編輯：游昊雲

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