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【原油寶】4間國有行暫停同類商品新交易 惟農行及多間商業行仍有相關商品

經濟脈搏 16:43 2020/04/28

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美國原油期貨價格一度暴跌至負數，中國銀行（03988）旗下產品「原油寶」穿倉，有媒體估計，投資人損失高達90億（人民幣，下同），除去42億保證金全部虧損後，還欠銀行58億元。為防止相關理財產品帶來金融風險，中國、建設、交通和工商4間國有銀行近日宣布，暫停同類商品的新交易。

四間國有行已宣布 暫停同類商品新交易

穿倉事件發生後，中國銀行22日發布消息稱，鑑於目前的市場風險和交割風險，當日起暫停客戶「原油寶」（包括美油、英油）新開倉交易，持倉客戶的平倉交易則不受影響。有消息指，中國銀行暫不會向投資者追繳欠款，也不會將其納入徵信。

其他有同類商品的國有銀行中，中國建設銀行、交通銀行分別在22日和23日發布公告，暫停新開倉交易。而中國工商銀行27日才發布公告。綜合內媒報道，這幾家銀行的商品都和「原油寶」大同小異，不過工商和建設銀行在前一周已完成移倉，投資人即便虧損，但不至於到「穿倉」的地步。

【原油寶】防金融風險 銀保監據報要求銀行停售無限損失理財產品

【原油寶】投資者擬集體訴訟 中行指暫不追繳欠款或納入徵信

【油價暴跌】原油寶勁蝕  曝風控重大缺陷兼用人「才不配位」

內地澎湃新聞引述海漢聯律師事務所首席合伙人郭捍東表示，「原油寶」實際上是銀行自行開設的獨立原油期貨交易市場，只是交易價格參照國際原油期貨實價。而銀行自行開設原油期貨交易市場的行為是否合法，也成疑問。

不過，同樣作為國有銀行的中國農業銀行，以及民生、平安和浦發等多間銀行仍有同類商品。

責任編輯：尹航

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