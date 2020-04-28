男子回國發高燒非染新冠肺炎 檢測出另一「重大傳染病」

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情肆虐全球，患者可能有發燒症狀。浙江杭州市衛生部門官方微信號「健康杭州」近日披露，33歲的羅先生常年在非洲經商，上月回國後居家隔離期間發高燒，先後兩次新冠核酸檢測都呈陰性，不是患有新冠肺炎，卻檢測出另一「重大傳染病」，確定為輸入性瘧疾病例。

羅先生是杭州人，上月20日回國後就居家隔離，當月28日發燒，高達39.5℃，要入住醫院隔離病房。不過，他先後兩次新冠核酸檢測均為陰性。

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醫院對患者開展血塗片查找瘧原蟲，經過疾控中心對血片覆核後，確診為比較凶險的惡性瘧疾。經過流行病學調查，確定為輸入性瘧疾病例。通報稱，經過針對治療，羅先生體溫很快降下，病情獲控制。

內地傳媒指出，在新冠肺炎防控期間，不能疏忽掉其他的急性傳染病。其中，瘧疾是輸入性病例中最為危急的疾病，處理不及時，不得當可能會危及病人生命，需要引起廣泛重視。據指，目前全球每年約有40萬人死於瘧疾感染。

值得注意的是，境外輸入性瘧疾與新冠肺炎都有類似的發燒症狀，而瘧疾是由按蚊叮咬傳播的急性傳染病，非洲和東南亞地區是高流行區，而典型症狀是周期性發冷、發熱、出汗。

責任編輯：伍樂

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