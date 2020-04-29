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公告停業才3天！ 台灣麻布茶房「復活」繼續營業（更新版）

經濟脈搏 06:46 2020/04/29

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新冠肺炎疫情下，零售業受重創。服裝品牌ESPRIT投下震撼彈，宣布撤出亞洲後，來自東京、在台灣經營20年的知名日式餐廳麻布茶房27日宣布，與日方代理合約到期，將自5月1日起停業；不過，在「熄燈」前一刻，麻布茶房30日突發公告稱，鑑於民眾的懷念與迴響，在與日方展開積極磋商後，初步達成暫時繼續代理品牌經營協議，麻布茶房將繼續營業。

（更新麻布茶房將繼續營業消息）

麻布茶房周一（27日）在Facebook發表公告，指出「由於與日方代理合約到期之故，將於5月1日起停止營業，造成不便深感抱歉，再次感謝多年來的支持」。

【ESPRIT】思捷最大贏家－林青霞丈夫邢李㷧給大家上的投資課

【ESPRIT結業】一代時裝潮牌當年大灑金錢廣邀紅星宣傳　張國榮梅艷芳林憶蓮曾是剪綵嘉賓

日代理合約結束　集團更換新品牌原址接棒

公告提到，「20年的光景，是長什麼樣子，在麻布茶房裡，從年輕約會的你，到結婚生子的你，這20年來，都在城市每個角落守護著你的回憶。」不少網友隨即留言表示不捨，稱「再見，走過青春歲月的麻布茶房」、「跟老公第一次約會吃的餐廳，有滿滿的回憶」、「從學生吃到自己變成爸媽帶小孩去，就這麼結束真的是很可惜了」。

麻布茶房2000年登陸台灣，主打芭菲、綠茶甜品，目前在台分店已由十多間減至只有台北南港中信、台中廣三SOGO的2間分店。

麻布茶房28日再發公告稱，「由於麻布茶房在台灣已經營20年，品牌老化是必然的現象，再加上新冠肺炎疫情影響，肯信餐飲集團為了使旗下其他品牌能更穩健發展持續經營，度過此次疫情，在與日方續約之際，評估相關費用後，決定暫時結束代理，並在原址兩家門店（台北南港中信店/台中廣三SOGO店）做品牌調整，更換新品牌持續經營。」

網民得知消息後，留言表示「期待新品牌」、「南港店的電話都沒人接耶，沒辦法訂位」、「該是出現吃一下的時候了」。

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麻布茶房2000年登陸台灣，主打芭菲、綠茶甜品，目前在台分店已由十多間減至只有台北南港中信、台中廣三SOGO的2間分店。2012年4月，麻布茶房的香港代理突然宣布6間分店全數結業，餐廳100名員工被拖欠逾百萬元薪金。

責任編輯：孫民

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