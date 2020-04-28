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沒聽到中國人對澳洲不滿？ 耿爽反駁澳媒記者：你接觸面不夠廣

國情動向 17:35 2020/04/28

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在全球擴散，澳洲當局提倡獨立調查疫情起源，引來中國反彈。中國駐澳大使成競業日前受訪時認為，澳洲的做法或引起中國民眾不滿，影響消費傾向，被指是「經濟脅迫」。在北京，外交部發言人耿爽今日回應時，有澳洲記者追問沒聽到普通民眾對澳洲有不滿，耿爽反駁稱「你接觸面不夠廣」。

成競業日前受訪時暗示，中方或會用經濟手段，回應澳洲的調查倡議，「一般民眾可能會說：『我們為何該喝澳洲的葡萄酒？吃澳洲的牛肉？』」。成競業也提到，未來中國旅客對於拜訪澳洲可能會「三思」。澳洲外長回應說，拒絕中國經濟脅迫。

澳洲倡查新冠疫情　京威脅「中國人不再去澳洲留學」　

【調查疫情】中方威脅不來旅遊不買牛肉？澳洲官員稱堅持調查疫情

稱不知「經濟脅迫」說法從何談起

在今日的中國外交部例行記者會上，耿爽表示，中方始終堅持在相互尊重平等相待的基礎上，發展同其他國家的友好合作關係。他建議大家仔細閱讀中國大使受訪原文，指其表態是對澳方近來一些錯誤言行​​引起中國人民不滿的擔憂，是對兩國關係可能受影響的擔憂，「這有什麼問題嗎？我不知道所謂『經濟脅迫』的說法從何談起？」

耿爽（資料圖片）

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他稱，在新冠肺炎疫情全面衝擊世界經濟下，中國願同世界各國加強合作，守望相助，但也希望其他國家能夠同中方一道，多做有利於國際合作和增進互信的事，而不是說一套做一套。

建議記者上中國網絡看評論

據「環球網」報道，隨後澳媒記者追問稱，中國大使說中國普通人對澳大利亞不滿，但是他沒有聽到這種聲音。

「你沒有聽過嗎？你想聽嗎？」耿爽建議對方上一下中國網絡，指很多人批評中國網絡不自由不開放，可上網看看中國普通民眾對當前中澳關係、對澳方最近言行的反應和評論。

該澳媒記者又追問，他不相信網絡空間的言論，他沒有在中國現實社會中聽到任何普通民眾對澳洲有不滿。

耿爽反問道，「你覺得網絡上的言論都不是真實的嗎？你覺得這些言論是誰發出的呢？是機器人嗎？如果你在真實世界中沒有聽到（這些）言論，證明你的接觸面還不夠廣，希望你作為一個駐華記者，能夠真正深入中國社會，了解中國普通民眾的所思所想，這樣你才能真實客觀全面準確地報導中國」。

責任編輯：伍樂

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