【金正恩病危？】英媒：金與正若繼位 會比金正恩更殘暴專制

北韓領袖金正恩被指心臟手術後命危，健成狀況撲朔迷離，有評論認為，若金正恩真的不幸病逝，胞妹金與正最有可能成為接班人選。英國媒體引述北韓政體研究學者指出，性別不會成為金與正接掌權力的阻礙，並預期金氏家族的神格地位會助她固權，到時她將比金正恩更專制、更似強悍。

英國《鏡報》引述學者琳德詩塔特（Natasha Lindstaedt）的研究，指稱一旦金正恩過世，金與正將成為下一任領導，並形容金與正是一位「等待繼位的暴君」（tyrant in waiting）。

鏡報：性別不會成為她掌權的阻礙

琳德詩塔特表示，若金正恩過世，金與正將繼承有如「神位」的金氏家族，並延續對北韓的統治，且性別不會成為她的阻礙。琳德詩塔特解釋，在北韓人民心中，最高領導人被奉為神，屆時所有事情都會被美化。

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此外，琳德詩塔特指出，北韓新上任的領導人，在外界看來都會比前一任更加強悍，再加上現在北韓貧窮情況惡化，金與正掌權後的對外關係上，可能會比金正恩更加強硬。

美國北韓專家李成允（Lee Sung-yoon）近期也指出，金與正可能比歷任北韓領導人更加專制殘暴，她不得不用武器測試，以及對南韓、駐韓美軍展開攻擊等方式挑釁美國，以展現自己的能力。

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李成允進一步表示，金氏王朝統治北韓70多年來，數千人被處死、數百萬人因飢荒性命垂危，但金與正對家族的殘暴統治保持沉默，甚至漠視姑丈張成澤遭槍決。此外，金與正也在3月北韓試射飛彈時，罕見以「個人身分」批評南韓愚蠢。

一名不願具名的英國情報員也指出，金與正若掌權，北韓局勢將變得更具侵略性且變化莫測。在金正恩揚言要對美國及南韓進行核武攻擊、中美關係因新冠肺炎變得緊張之時，現在若有一個更有野心的繼任者接任，北韓恐怕可能將再陷入「韓戰」般的狀況。

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責任編輯：伍樂