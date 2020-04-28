【南海角力】美驅逐艦闖西沙 中國軍方警告驅離

新冠肺炎疫情持續之際，中美南海角力繼續升溫，解放軍南部戰區新聞發言人李華敏表示，美國海軍巴里號導彈驅逐艦（USS Barry DDG-52），今日闖入中國西沙領海，中國軍方全程對美艦跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。

據南部強軍號微信公眾號，李華敏表示，「未經中國政府允許，非法闖入我西沙領海」，批評美方挑釁行徑嚴重違反有關國際法準則，嚴重侵犯中國主權和安全利益，人為增加地區安全風險，極易引發不測事件，與當前國際社會合力抗疫的氛圍、與南海地區國家保持南海和平穩定的共同意願格格不入。

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中方敦促美方把精力放在本國疫情防控上，為國際抗疫多做有益的事，立即停止不利於地區安全與和平穩定的軍事行動。該戰區部隊將履行職責使命，堅決維護國家主權安全，堅定維護南海和平穩定。

據美軍公布，巴里號曾於本月10日、23日，分別航經台灣海峽，執行一般航行任務。

責任編輯：伍樂

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