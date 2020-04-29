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專題:新冠肺炎

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【全球索償】美媒：特朗普早在一月已獲瘟疫情報　但他視而不見

國情動向 18:08 2020/04/29

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【疫情賠償】美媒：特朗普早在一月已獲瘟疫情密，但他視而不見。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情大爆發後，美國總統特朗普歸咎中國延誤通報疫情，並聲言要向中國索償。但華盛頓郵報指，特朗普早在1月、2月間曾多次接獲涉及疫情的情報和警示，得知新冠疫情威脅，但他每不理會。

華盛頓郵報（The Washington Post）引述不具名的現任與前任美國官員指，特朗普是在每天例行接收全球最重要議題與安全威脅的機密簡報中，獲知新冠肺炎警告。據稱，相關警告超過12次。

【疫情賠償】特朗普再稱中方未阻疫情蔓延：將追究責任索償

【中美角力】特朗普經常亂噏攻擊中國  只因被困白宮心火燥？  

報道指，這幾周持續追蹤病毒擴散的「總統每日簡報」，提及中國「隱瞞」病毒致命性與高傳染性的資訊，還提及可怕的政經後果。

但官員告訴華盛頓郵報，特朗普通常沒看這些簡報、輕忽應對疫情情報，非得聽取口頭簡報時，還會發怒。

【疫情賠償】「百國聯軍」恐兵臨城下？中國需防3張刀刃懸頭上

【百國聯軍】中方斥濫訴　7國向中國索疫情賠償775萬億（第三版）

特朗普當時未能採取行動應對新冠肺炎大流行，1月底尚未限制美國往返中國的旅行，2月有大半個月花在淡化疫情風險。

直到紐約病例暴增、股市暴跌，特朗普才在3月13日宣布國家進入緊急狀態。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，目前美國武漢肺炎死亡逾5萬6000人，確診迫近百萬宗。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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【調查世衛】美澳德法領袖「密斟」　推動國際調查新冠疫情

【調查世衛】澳洲總理：要用查武器級別　調查世衛有否延誤報疫情

澳洲倡查新冠疫情　京威脅「中國人不再去澳洲留學」　

中共中聯部諷特朗普「消毒劑療法」：這樣就不會傳播病毒、謊言和仇恨

【中美關係】特朗普回應密蘇里州控告中國「瞞疫情」：不會是最後一樁

【美國疫情】特朗普一早輕視疫情？美國年初向中國輸出10倍口罩

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【中美角力】特朗普：調查武漢實驗室有否洩病毒　中國外交部回應（第二版）

【世衛譚德塞】譚德塞金句逐句睇　便知點解特朗普叫停資助世衛來龍去脈

特朗普稱世衛搞砸防疫 「他們收美國錢卻以中國為中心」

 

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