【疫情賠償】美媒：特朗普早在一月已獲瘟疫情報　但他視而不見

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中國駐澳大使嚴辭拒絕澳方關切 再批調查疫情是政治操弄
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情大爆發後，美國總統特朗普歸咎中國延誤通報疫情，並聲言要向中國索償。但華盛頓郵報指，特朗普早在1月、2月間曾多次接獲涉及疫情的情報和警示，得知新冠疫情威脅，但他每不理會。
華盛頓郵報（The Washington Post）引述不具名的現任與前任美國官員指，特朗普是在每天例行接收全球最重要議題與安全威脅的機密簡報中，獲知新冠肺炎警告。據稱，相關警告超過12次。
報道指，這幾周持續追蹤病毒擴散的「總統每日簡報」，提及中國「隱瞞」病毒致命性與高傳染性的資訊，還提及可怕的政經後果。
但官員告訴華盛頓郵報，特朗普通常沒看這些簡報、輕忽應對疫情情報，非得聽取口頭簡報時，還會發怒。
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特朗普當時未能採取行動應對新冠肺炎大流行，1月底尚未限制美國往返中國的旅行，2月有大半個月花在淡化疫情風險。
直到紐約病例暴增、股市暴跌，特朗普才在3月13日宣布國家進入緊急狀態。
根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，目前美國武漢肺炎死亡逾5萬6000人，確診迫近百萬宗。
責任編輯：伍樂
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