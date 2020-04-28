中國駐澳大使嚴辭拒絕澳方關切 再批調查疫情是政治操弄

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情肆虐全球，澳洲當局提出獨立調查疫情起源，引起中國不滿，中國駐澳大使成競業的表態更被指是「經濟脅迫」。中澳關係持續緊張，中方今日（28日）表示，成競業「嚴辭拒絕」澳方就其近日表態的關切，並要求澳方放下意識形態偏見，停止政治操弄。

成競業日前受訪時暗示，中方或會用經濟手段，回應澳洲的調查倡議，「一般民眾可能會說：『我們為何該喝澳洲的葡萄酒？吃澳洲的牛肉？』」。他也提到，未來中國旅客對於拜訪澳洲可能會「三思」，而學生家長也會想澳洲是否是孩子求學的最佳地點。

澳洲外長回應說，拒絕中國經濟脅迫。澳洲貿易、旅遊暨投資部部長伯明罕（Simon Birmingham）也表示，澳洲政府立場不會改變。

批澳洲為調查建議辯解 「非政治性 不希望影響澳中關係」

澳洲方面今日表示，聯邦政府已經致電成競業。中國駐澳使館發言人稱，成競業周一（27日）應約與澳洲外交貿易部秘書長孫芳安通話，指對方高度評價武漢實現病例清零，並感謝中方為澳方8家企業在華採購醫療物資提供協助。成競業則肯定澳方抗擊疫情取得的積極進展。

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話鋒一轉，駐澳使館表示，孫芳安「為澳方有關國際調查的建議作了很多辯解，強調該建議是非政治性和不針對中國的，承認現在不是開展調查的時機，澳方也沒有具體方案，不希望此事影響澳中關係」。

發言人又稱，成競業詳細闡述中方立場，指出「無論澳方怎麼辯解，都掩蓋不了有關建議是政治操弄的事實。正如西方諺語所說，『表面叫賣酒，實際出售醋』」。又指成競業嚴辭拒絕了澳方就其近日接受《澳金融評論報》採訪時有關表態的關切，要求澳方放下意識形態偏見，停止政治操弄，多做有利於雙邊關係發展的事。

責任編輯：伍樂

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