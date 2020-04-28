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【新冠肺炎】百老滙男神截肢　曝新冠病毒恐怖病狀：血栓塞

社會熱點 19:57 2020/04/28

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【新冠肺炎】百老滙男神截肢　曝新冠病毒恐怖病狀：血栓塞。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）再有恐怖病狀曝光。41歲的美國百老匯男星兼電視演員尼克柯戴羅（Nick Cordero）感染新冠病毒後，在加護病房接受了近3周治療，最後醫生們不得不截除他的右腿，原因是病毒引致併發症，讓他腳部出現嚴重血栓塞。

Nick Cordero的血流因血凝塊而受阻，這是新型冠狀病毒疾病另一項危險的併發症，中國、歐洲及美國的第一線報告中，已陸續發現這一症狀。

紐約大學朗格尼醫院（NYU Langone Hospital）重症照護醫師布羅斯納漢（Shari Brosnahan）向法新社表示，「我在加護病房曾有一些40歲的患者，他們手指裡有血塊，看起來像是要截掉，但除了病毒之外，沒別的原因需要截掉手指。」

三大原因　新冠患者出現血栓塞

這些患者中，有一人的雙腳和雙手都苦於血流缺乏，布羅斯納漢預料截肢在所難免，否則血管會嚴重受損，最後四肢末端自行脫落。

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血塊的存在不只是對四肢危險而已，還可能進入肺部、心臟或腦部，並造成致命肺栓塞、心臟病及中風。

「血栓形成研究」（Thrombosis Research）期刊近期刊登一份來自荷蘭的報告，研究員發現184名新冠病毒感染者中，有31%患有血栓併發症，就算截肢等極端情況很罕見，這也是「非常高」的數字。

紐約長老會醫院（New York-Presbyterian Hospital）醫生比克德利（Behnood Bikdeli）組織一群國際專家研究這個議題，結果刊登在「美國心臟病學會期刊」（JACC）。

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比克德利說，專家發現，新型冠狀病毒疾病患者發生血栓的風險很高，可能需要預防性地接受血液稀釋劑，甚至在進行成像測試之前就要這麼做。

專家們尚未完全釐清確切原因，但比克德利提出幾點可能的解釋。

其一，症狀嚴重的新冠病毒疾病患者通常也患有心臟或肺部潛在疾病，而這些疾病本身的血凝塊發生機率就比較高。

其二，接受重症照護會讓患者更易形成血凝塊，因為他們長期待著不動，這就是為什麼專家鼓勵大家在長程班機上多多伸展活動。

其三，現在也已知道，新冠病毒疾病與稱為「細胞激素風暴」（cytokine storm）的異常免疫反應有關，一些研究顯示，這種異常反應也與血凝塊發生機率較高有關。

醫學期刊「刺針」（The Lancet）上周發表一份報告提到，病毒可感染器官及血管的細胞內層，或稱內皮細胞層（endothelium）。理論上，這種現象也可能會干擾凝血過程。

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責任編輯：伍樂

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