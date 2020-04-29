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【全球索償】「八國聯軍」索賠來勢洶洶  習西巡講話藏應對之策？

國情動向 11:16 2020/04/29

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從新型冠狀病毒疫情在全球各地大流行開始，因為疫情損失「向中國索賠」的聲音在西方出現並日漸甚囂塵上，大有對中國形成「合圍」之勢。

最受關注的西方世界的老大美國的取態。美國是新冠疫情最嚴重的國家，美國內部有許多聲音呼吁向中國索賠。美國總統特朗普（Donald Trump）4月27日也首次表態，或向中國索賠。他並稱正在討論具體的數字。

美、澳、歐等齊向中國「索賠」

這股對中國「索賠」聲浪最早也是從美國密蘇里州開始，之後到澳洲再到歐洲乃至印度。甚至中國的「小兄弟」非洲的尼日利亞昨天也有民間律師參與加入對華索賠行列。

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這股索賠聲音傳到中國，引發了內地輿論的強烈反彈，以至於「庚子賠款」、「八國聯軍」這些令國人倍感恥辱的歷史再次被提及、類比。並激發中國官民與西方的強烈對立情緒。

4月20日中國外交部發言人耿爽對於索賠論連發三問︰「2009年，H1N1流感在美國大面積暴發並蔓延到214個國家和地區，導致近20萬人死亡，有誰讓美國賠償了嗎？上個世紀80年代，艾滋病首先在美國發現並蔓延至全世界，不知道給世界上多少人造成痛苦，有誰找美國追責了嗎？……2008年發生在美國的金融動盪，雷曼兄弟公司破產，最終演變成全球的金融危機，有誰要求美國為此承擔後果了嗎？」

4月26日，黨媒《人民日報》，也以「這就是我們的立場」為題，在其官方微博表明態度︰「沒有人是病毒同謀，每個人都是受害者。向受害者『索賠』 多顯荒謬」。 

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嚴詞反駁西方「對華索賠」論不過是口水戰，如何面對外部的壓力，站穩腳跟才是北京的當務之急。

習讚「西遷精神」 高舉愛國主義

本月8日，中共中央政治局常委召開會議，總書記習近平在會上稱，「要堅持底線思維，做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備」。外界分析，這番話顯示習對疫后國際形勢可能對中國發生的不利變化已有預判。

4月22日，習近平去陝西考察，並專門前往當年由上海遷到西安的交通大學視察，習在交通大學講話中大讚「西遷精神」，稱其核心是愛國主義，精髓是聽黨指揮跟黨走。

央視報道，習近平指當前的疫情為中國帶來機遇，「大的歷史進步都是在一些重大的災難之後，我們這個民族就是這樣在艱難困苦中歷練、成長起來的」。 

分析認為，習近平在中國面對國際壓力時前往西安，具有戰略意義。他的西巡講話透露了在全球疫情中擬化危為機的玄機。利用西方國家防疫混沌，及將責任推給中國之際，高舉愛國主義、民族主義旗幟，凝聚內部民眾士氣，同仇敵愾，團結對外，並進一步鞏固中共執政領導地位。

本報記者：嚴正

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