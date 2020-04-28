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【全球索償】「八國聯軍」索賠來勢洶洶  習西巡講話藏應對之策？（用戶專享）

國情動向 20:33 2020/04/28

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從新型冠狀病毒疫情在全球各地大流行開始，因為疫情損失「向中國索賠」的聲音在西方出現並日漸甚囂塵上，大有對中國形成「合圍」之勢。

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