  • 25°C
香港時間 : 2020429日 (三) 12:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【去中國化】從荷蘭到坦桑尼亞變臉  看全球「去中國化」之嚴峻

國情動向 11:43 2020/04/29

分享：

全球新冠肺炎疫情已稍稍緩和，美國及西歐一些國家針對中國的動作更活躍，美總統特朗普這兩三天抨擊中國的說話又多了。無論疫情趨勢怎樣，中美之間的激烈對抗已是意料中事。

值得留意的，這兩天一個西歐二線國荷蘭及非洲坦桑尼亞對中國做的小動作，反映了中國在疫後面對全球「去中國化」來勢汹汹，中國對外關係將面臨改革開放以來最嚴竣考驗。

荷蘭駐台機構更名 陸使館提嚴正交涉 促恪守「一個中國」原則

【中國口罩】荷蘭回收「不合格」中國口罩 中方：發貨前已告知非醫用

【中歐關係】荷蘭公布中國戰略文件 解華「不公平貿易作法」

首先，荷蘭貿易暨投資辦事處前日宣布，名稱簡化為「荷蘭在台辦事處」。台灣的外交部稱，這彰顯台荷關係密切友好，期許雙方各領域合作持續深化。中國駐荷蘭大使館今日對此表示嚴重關切，即與荷蘭外交部聯繫，要求荷方作出澄清，並提出嚴正交涉。

荷蘭將在台機構由「貿易暨投資辦事處」改為「在台辦事處」，表面上只是去掉幾個字，但實質幾等於將辦事處升格，成為正式官方機構。荷蘭作出這樣改變，有輿論指是因為荷蘭在抗疫物資上與中國搞得不愉快。這種解讀實是粗疏，荷蘭也不會因為這點小事與台灣靠近。

【去中國化】歐美要與中國脫鉤不等疫後  已是現在進行式

【中國經濟】「去中國化」非一刀切  三類企業去留各有選擇

【去中國化】面對全球「去中國化」  重溫鄧小平的一番話

事實上，去年5月，荷蘭政府發表了一份「中國戰略」文件，稱將不再「輕信」中國，要試圖解決中國的「不公平貿易行為」，防止依賴中國技術，並對中國採取「建設性和批判性」的立場。這份陳述其「中國戰略」的文件中，荷蘭政府詳列了在與中國交往中的機會與擔憂，表示與中國的合作對荷蘭非常重要，但荷蘭必須注意兩國之間存在的意識形態差異。

因此，如今荷蘭的這一個動作，正好反映了除了歐美主要大國外，二線的歐洲國家也在加緊「去中國化」步伐，加入圍堵中國的陣營內，不惜在台灣問題上得罪中國。

其次，非洲國家坦桑尼亞決定廢除與中國簽署的100億美元貸款協議，坦桑尼亞總統馬古富利（John Magufuli）直言，「只有醉漢才會接受這種條款」。

坦桑尼亞此舉，被形容為非洲國家針對一帶一路倡議的「第一槍」。

坦桑尼亞廢除與中國一帶一路貸款協議　總統：條款只有醉漢才接受

【新冠肺炎】人員物資受阻 疫情挫「一帶一路」倡議項目

【一帶一路】習近平見非洲領袖重申「一帶一路」 坦桑尼亞卻叫停項目

中國與坦桑尼亞有長遠深厚的友誼，當中不得不提坦贊鐵路。1964年，坦桑尼亞和贊比亞相繼獨立。贊比亞是一個內陸國家，作為當時世界上的第三大銅礦產地，卻苦於沒有出海口而阻礙了本國銅礦貿易的發展。故贊比亞迫切地需要一條通往坦桑尼亞出海口的交通命脈。

其時，世界銀行與蘇聯相繼拒絕援助之後，中國政府提供了10億元人民幣的無息貸款，運去近百萬噸設備材料，派出數萬中國工程人員，籌備建設了八年時間，期間有60多名中國人獻出了生命。1976年，東起坦桑尼亞首都達累斯薩拉姆（Dar es Salaam），西至贊比亞的卡皮利姆波希（Kapiri Mposhi），全長1,860公裡的坦贊鐵路最終修成。這條翻越高山峽谷，難度極大的鐵路成為中國與非洲友好關係的一個見證。

隨著改革開放的深入，中國與非洲之間的經貿往來越來越多。中國人在非洲數量的不斷增加，也帶來了不少問題和困擾。「中國掠奪非洲資源」的說法在贊比亞廣為流傳。贊比亞總統競選期間，薩塔（Michael Sata）所領導的愛國陣線就屢屢批評中國。稱中國攫取贊比亞銅礦資源、壓榨贊比亞勞工、贊助贊比亞前執政黨競選。中國在非洲所建設的銅礦屢屢發生安全事故，更讓贊比亞民眾找到了發泄的借口。

【疫情賠償】蔓延到非洲！尼日利亞律師團擬向中國索償1.55萬億

【肺炎疫情】歧視非洲人事件頻發 廣州麥當勞分店疑不讓black people進入

【一帶一路】哈薩克爆「反華」 數百人抗議建中國工廠

坦桑尼亞、贊比亞民眾對中國由感激到討厭，其中有經濟的因素，但更重要的一點，是新一輩非洲政壇人物，多數是接受西方教育成長，對中國的態度同老一輩政治人物截然不同，所謂中非傳統友誼再缺乏過往吸引力。

這次新冠肺炎疫症，全球格局肯定大變，過往隱伏的矛盾將明顯浮現，「全球化退潮」也成為主流，過去20多年，中國成為全球化最大得益者，在美國等國家推動下，如今也必將面對汹湧而來的「去中國化」潮。從荷蘭到坦桑尼亞近期動作看來，局勢可能比設想中嚴竣得多。

本報記者：高青

【疫情賠償】特朗普再稱中方未阻疫情蔓延：將追究責任索償

【疫情賠償】意大利組織擬向中國索償8380億　中方曾批肺炎賠償荒唐

【新冠肺炎】美國密蘇里州就疫情向中國政府索償  惟美法院恐無權受理

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品
 

相關文章

【中國經濟】「去中國化」非一刀切 三類企業去留各有選擇
2020/04/21
【中國經濟】「去中國化」非一刀切 三類企業去留各有選擇
【新冠肺炎】美日敦促企業撤華 「去中國化」能成功嗎？
2020/04/14
【新冠肺炎】美日敦促企業撤華 「去中國化」能成功嗎？
玻璃大王曹德旺：警惕疫情後全球產業鏈去中國化
2020/04/15
玻璃大王曹德旺：警惕疫情後全球產業鏈去中國化
【去中國化】面對全球「去中國化」 重溫鄧小平的一番話
2020/04/15
【去中國化】面對全球「去中國化」 重溫鄧小平的一番話
【去中國化】從荷蘭到坦桑尼亞變臉 看全球「去中國化」之嚴峻
今日
【去中國化】從荷蘭到坦桑尼亞變臉 看全球「去中國化」之嚴峻
疫情 政治 外交 全球化 經濟 高青 公平貿易 鐵路 一帶一路 台灣

上一篇文章

【全球索償】劉曉明︰污名化中國是違背良知 欠中國人道歉

下一篇文章

【中美角力】央視《新聞聯播》連續兩天點名狠批蓬佩奧：他突破做人底線
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【百國聯軍】中方斥濫訴　8國向中國索疫情賠償775萬億（第四版）
【百國聯軍】中方斥濫訴　8國向中國索疫情賠償775萬億（第四版）
世衛譚德塞：我們一月已警示疫情 沒聽世衛建議的國家「責任自負」
世衛譚德塞：我們一月已警示疫情 沒聽世衛建議的國家「責任自負」
沒聽到中國人對澳洲不滿？ 耿爽反駁澳媒記者：你接觸面不夠廣
沒聽到中國人對澳洲不滿？ 耿爽反駁澳媒記者：你接觸面不夠廣
【疫情賠償】特朗普再稱中方未阻疫情蔓延：將追究責任索償
【疫情賠償】特朗普再稱中方未阻疫情蔓延：將追究責任索償
澳洲倡查新冠疫情　京威脅「中國人不再去澳洲留學」　
澳洲倡查新冠疫情　京威脅「中國人不再去澳洲留學」　
【調查疫情】中方威脅不來旅遊不買牛肉？澳洲官員稱堅持調查疫情
【調查疫情】中方威脅不來旅遊不買牛肉？澳洲官員稱堅持調查疫情