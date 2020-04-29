【去中國化】從荷蘭到坦桑尼亞變臉  看全球「去中國化」之嚴峻

全球新冠肺炎疫情已稍稍緩和，美國及西歐一些國家針對中國的動作更活躍，美總統特朗普這兩三天抨擊中國的說話又多了。無論疫情趨勢怎樣，中美之間的激烈對抗已是意料中事。

值得留意的，這兩天一個西歐二線國荷蘭及非洲坦桑尼亞對中國做的小動作，反映了中國在疫後面對全球「去中國化」來勢汹汹，中國對外關係將面臨改革開放以來最嚴竣考驗。

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首先，荷蘭貿易暨投資辦事處前日宣布，名稱簡化為「荷蘭在台辦事處」。台灣的外交部稱，這彰顯台荷關係密切友好，期許雙方各領域合作持續深化。中國駐荷蘭大使館今日對此表示嚴重關切，即與荷蘭外交部聯繫，要求荷方作出澄清，並提出嚴正交涉。

荷蘭將在台機構由「貿易暨投資辦事處」改為「在台辦事處」，表面上只是去掉幾個字，但實質幾等於將辦事處升格，成為正式官方機構。荷蘭作出這樣改變，有輿論指是因為荷蘭在抗疫物資上與中國搞得不愉快。這種解讀實是粗疏，荷蘭也不會因為這點小事與台灣靠近。

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事實上，去年5月，荷蘭政府發表了一份「中國戰略」文件，稱將不再「輕信」中國，要試圖解決中國的「不公平貿易行為」，防止依賴中國技術，並對中國採取「建設性和批判性」的立場。這份陳述其「中國戰略」的文件中，荷蘭政府詳列了在與中國交往中的機會與擔憂，表示與中國的合作對荷蘭非常重要，但荷蘭必須注意兩國之間存在的意識形態差異。

因此，如今荷蘭的這一個動作，正好反映了除了歐美主要大國外，二線的歐洲國家也在加緊「去中國化」步伐，加入圍堵中國的陣營內，不惜在台灣問題上得罪中國。

其次，非洲國家坦桑尼亞決定廢除與中國簽署的100億美元貸款協議，坦桑尼亞總統馬古富利（John Magufuli）直言，「只有醉漢才會接受這種條款」。

坦桑尼亞此舉，被形容為非洲國家針對一帶一路倡議的「第一槍」。

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中國與坦桑尼亞有長遠深厚的友誼，當中不得不提坦贊鐵路。1964年，坦桑尼亞和贊比亞相繼獨立。贊比亞是一個內陸國家，作為當時世界上的第三大銅礦產地，卻苦於沒有出海口而阻礙了本國銅礦貿易的發展。故贊比亞迫切地需要一條通往坦桑尼亞出海口的交通命脈。

其時，世界銀行與蘇聯相繼拒絕援助之後，中國政府提供了10億元人民幣的無息貸款，運去近百萬噸設備材料，派出數萬中國工程人員，籌備建設了八年時間，期間有60多名中國人獻出了生命。1976年，東起坦桑尼亞首都達累斯薩拉姆（Dar es Salaam），西至贊比亞的卡皮利姆波希（Kapiri Mposhi），全長1,860公裡的坦贊鐵路最終修成。這條翻越高山峽谷，難度極大的鐵路成為中國與非洲友好關係的一個見證。

隨著改革開放的深入，中國與非洲之間的經貿往來越來越多。中國人在非洲數量的不斷增加，也帶來了不少問題和困擾。「中國掠奪非洲資源」的說法在贊比亞廣為流傳。贊比亞總統競選期間，薩塔（Michael Sata）所領導的愛國陣線就屢屢批評中國。稱中國攫取贊比亞銅礦資源、壓榨贊比亞勞工、贊助贊比亞前執政黨競選。中國在非洲所建設的銅礦屢屢發生安全事故，更讓贊比亞民眾找到了發泄的借口。

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坦桑尼亞、贊比亞民眾對中國由感激到討厭，其中有經濟的因素，但更重要的一點，是新一輩非洲政壇人物，多數是接受西方教育成長，對中國的態度同老一輩政治人物截然不同，所謂中非傳統友誼再缺乏過往吸引力。

這次新冠肺炎疫症，全球格局肯定大變，過往隱伏的矛盾將明顯浮現，「全球化退潮」也成為主流，過去20多年，中國成為全球化最大得益者，在美國等國家推動下，如今也必將面對汹湧而來的「去中國化」潮。從荷蘭到坦桑尼亞近期動作看來，局勢可能比設想中嚴竣得多。

本報記者：高青

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