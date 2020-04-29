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【金正恩】南韓統一部長：金正恩病危是假新聞  「我確切說北韓無異樣」

國情動向 11:16 2020/04/29

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南韓統一部長：金正恩病危是假新聞 ，「我確切說北韓無異樣」。

美國總統特朗普27日在白宮例行新聞簡報會回覆記者提問時表示，他清楚北韓領袖金正恩的健康狀態。南韓統一部部長金煉鐵指出，「我可確切說，北韓無異樣」，金正恩健康無恙，只是避疫不露面。

路透社與此同時報道，北韓代表團本周訪問中國，和中國當局討論糧食援助及中朝貿易協議。根據中方統計，因新冠肺炎疫情影響，中朝3月貿易額與去年同期相比銳減91.3%，北韓經濟受到嚴重打擊。時值金正恩神隱超過半個月，引起外界揣測他健康有恙，但北韓代表團此時訪華，相信與金氏近況無關聯。

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金正恩未在15日慶祝祖父金日成冥誕的「太陽節」活動現身，而且已超過兩周未公開露面，引發各界揣測。作為南韓統一部長，金煉鐵說，北韓媒體持續報道金正恩處理公務的新聞，暗示他仍正常施政，最近一次報導是27日金正恩向建設工作者頒發感謝狀。

中國與北韓正常交往

金煉鐵28日在國會外交委員會上表示，南韓政府基本上認為北韓沒有異常動向，對於金正恩久未露面這一問題，要考慮新冠病毒疫情。金正恩15日的確首度缺席金日成冥誕參謁活動，但金日成生日紀念宴會、中央報告大會等相關活動都因疫情取消，金正恩缺席參謁活動可能也是防疫考量。

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金煉鐵強調，他能確切的說北韓沒有異常，是因為有足夠的情報作為支撐。對於所謂金正恩因心血管手術病危或在元山療養的說法，他說，熟知北韓內情的人都認為這是假新聞。

美國有線電視新聞網上周引述美國官員消息，報道金正恩病危，傳聞紛紛出籠，甚至稱他已成植物人，中國派心臟科專家赴平壤等。

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美國總統特朗普上周已駁斥相關報導「不正確」，特朗普27日表示：「我確實知道他的狀況。你們很可能在不久的將來聽到消息。」特朗普說他祝金正恩安好，同時強調：「我們關係很好，如果不是我當總統，美國現在已與北韓開戰。」

報道：美捕捉到金正恩走動影像

南韓東亞日報報道，金正恩為了躲避新冠肺炎疫情，在元山逗留。美國政府消息人士透露，美國已捕捉到金正恩走動的影像。消息人士說：「據了解，金正恩上周一直逗留在元山。15日到20日之間，還捕捉到他自己走路的樣子。」美方據傳也掌握到金正恩的車輛及其親信的動向，金正恩沒被攙扶或坐輪椅，而是在走路。

報道說，美國可能投入偵察機，對電波及視訊情報進行分析後，掌握上述內容。消息人士解釋，金正恩的幕僚和高階官員感染新冠病毒，「他為預防染病，離開人口密集的平壤」。

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責任編輯：伍樂

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