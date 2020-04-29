【兩會2020】全國人大5月22日召開 全國政協會議5月21日舉行

新冠肺炎疫情之下，延遲多時的全國兩會日期正式確定。新華社報道，十三屆全國人大常委會第十七次會議今日表決通過，十三屆全國人大三次會議將於5月22日在北京召開。

會議指出，當前新冠肺炎疫情防控形勢持續向好，經濟社會生活逐步恢復正常。綜合考慮各方面因素，適時召集十三屆全國人大三次會議的條件已經具備。

另外，政協第十三屆全國委員會第三十五次主席會議日前在京召開，由中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋主持會議並講話。會議建議全國政協十三屆三次會議於5月21日在北京召開。

不過新華社通稿並未披露會議將以何種方式召開。而在4月26日至29日召開的本次人大常委會會議則是採用現場出席和網絡視頻出席相結合的方式舉行。據新華社報導，常委會組成人員123人現場出席會議，47人通過網絡視頻方式出席會議，共170人。

中國通常在每年3月初召開的兩會上披露年度經濟增長和通脹等重要目標。但今年受新冠肺炎疫情衝擊，原定分別於3月5日和3月3日召開的全國人大會議和全國政協會議均被推遲。

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