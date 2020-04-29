【中美角力】央視《新聞聯播》兩連轟蓬佩奧　罕有暗批他「不是人」

▲ 央視《新聞聯播》連續兩天點名狠批蓬佩奧：他突破做人底線

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）多次就新冠肺炎批評中國，4月27日，中國官媒《新聞聯播》對蓬佩奧予以刊發國際鋭評《散播「政治病毒」的蓬佩奧正把自己變成人類公敵》，批評疫情暴發以來，蓬佩奧作為美國首席外交官在疫情防控上如同「隱形人」，卻在給中國潑髒水方面跳得最兇。在28日的《新聞聯播》中，又刊發國際銳評《背負四宗罪的蓬佩奧突破做人底線》。

外界指，中國官媒指蓬佩奧「破做人底線」，實際與暗批他「不是人」無異，措詞之強硬非常罕見。

27日的鋭評指出，蓬佩奧在危機面前沒有表現一丁點職業操守與責任擔當，反而不斷散播「政治病毒」，挑撥離間，搬弄是非，不斷踐踏人類道德底線，不斷干擾國際公共衛生合作，自甘淪為全人類團結抗疫的絆腳石，淪為病毒擴散的幫兇。該鋭評還呼籲道，美國的敵人是病毒，不是中國。任何破壞團結、損害互信的行為只會加劇危機，削弱全球合力，最終損害美國自身利益。

而28日的銳評則指出，在美國歷史上從沒見過像蓬佩奧這樣的國務卿，硬是把在中情局期間「撒謊、欺騙、偷竊」那一套帶到美國外交場合，斷崖式拉低了美國的聲望。疫情發生以來，蓬佩奧變本加厲，其所作所為已經突破做人的底線。

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銳評列舉了蓬佩奧背負的四宗罪：首先，蓬佩奧推動「斷供」世衛組織，對全球抗疫尤其是對最不發達國家和弱勢群體的疫情應對是有百害而無一利；其次，為掩蓋美國政府疫情應對的不及格，蓬佩奧不斷「甩鍋」中國，蓄意挑動仇恨對立，一再破壞國際防疫合作的努力。

第三，疫情本已對全人類造成創傷，但在蓬佩奧的推動下，美國政府繼續對伊朗、古巴等國搞「極限施壓」，釀成更大的人道主義災難；第四，蓬佩奧在美國國內疫情防控上袖手旁觀，置美國民眾生命於不顧，一味追求政治私利。

蓬佩奧多次就疫情相關問題對中國進行指控、抨擊。亞洲新聞台（ChannelNewsAsia）4月24日文章稱，蓬佩奧4月23日在受訪時表示，中國政府可能早在2019年11月就掌握了第一個新冠病毒病例出現的訊息。此外，可以肯定的是，12月中旬前中國政府就已對疫情知情。但中國卻延遲向世人及世界衛生組織（WHO）公開此事的時間。

蓬佩奧4月22日在接受霍士新聞網絡主持人英格漢姆（Laura Ingraham）採訪時表示，「即使在今天，中國政府也不允許美國科學家進入中國，不只是進入武漢實驗室，還包括任何可以了解這種病毒，了解它的起源的地方，」「我們知道新冠肺炎始於一個(實驗室)，但我們需要查清楚此事。這是一場持續的流行病。中國沒有做到我们需要的透明和開放。」

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責任編輯：游昊雲

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