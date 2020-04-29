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【佛誕假期】佛誕五一香港最高溫度30以上  鍾南山指高溫遏新冠肺炎疫情

社會熱點 11:17 2020/04/29

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佛誕至五一勞動節假期將到臨，香港天文台預期將出現3字頭的最高溫度天氣，夏天已漸近。國家衞健委專家組組長鍾南山表示，氣溫上升對新型冠狀病毒（新冠病毒）有一定抑制作用。

這或許說明香港、內地及北半球的美國及歐洲在夏季漸近前，新冠肺炎疫情暫時緩和的原因。

香港近日放晴，氣溫更步入炎熱。香港天文台指，一道高壓脊會在未來一兩日為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣，日夜溫差較大。受海洋氣流逐漸影響，接近周末至下周初華南沿岸潮濕有薄霧，料高空反氣旋會在下周中期持續為廣東帶來炎熱的天氣。

5月5日立夏

天文台預測由下周日（5月3日）起，一連五日最高氣溫將達「3字頭」。當中下周二（5月5日）是二十四節氣中的立夏，代表夏天來臨，當日市區最高氣溫料達31度，料取代4月19日的30度，成為今年迄今最高溫一日

踏入夏天，新冠肺炎疫情如何發展。鍾南山近日在廣州出席公開活動時表示，氣溫上升對新冠病毒有一定抑制作用。

事實上，香港過去兩天再無新增新冠肺炎確診病例，內地本土病例亦創出通報以來最低水平。

鍾南山說，中國在防疫第一階段「打得不錯」，但第二階段更加艱難，又指中國不可能脫離世界，只有世界主要國家的病例都減少，形勢才會好轉。他稱歐美國家疫情仍處於高位，因此現時正處於抗擊疫情的關鍵階段。

疫情 香港 佛誕 新冠肺炎疫情

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