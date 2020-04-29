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內地專家：新冠病毒變種或最先美國出現　再否認源於武漢實驗室

社會熱點 15:15 2020/04/29

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在全球擴散，有關疫情起源的爭論不休，武漢病毒研究所研究員、武漢國家生物安全實驗室主任袁志明再次否認新冠病毒於武漢實驗室，強調病毒起源尚無定論，但引述一篇論文指，新冠病毒變種可能首先在美國出現。

路透社報道，袁志明表示，有關新冠病毒由武漢病毒研究所合成的説法毫無根據。他稱，關於武漢病毒研究所實驗室的「惡意指摘」是「無中生有」，並與現存所有證據相矛盾。

他指出，武漢病毒研究所無意也不具備設計及創造一種新型冠狀病毒的能力，又稱新冠病毒基因組並無任何人為改造的痕跡。

實驗室嚴格執行安全程序 病毒起源未有答案

袁志明還否認有關實驗室意外洩露從蝙蝠身上採集的冠狀病毒的講法，稱該實驗室嚴格執行生物安全程序。他強調，武漢病毒研究所致力信息透明，並將及時共享有關新冠病毒的所有可用數據。

對於新冠病毒的起源，袁志明表示依舊沒有答案，他還援引英國和德國科學家本月發表的一篇論文指出，在美國傳播的新冠病毒變種是中國版本的更「原始」版本，這一變種可能首先出現在美國。

國際知名學術期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）日前發表一篇由英國和德國研究人員撰寫的論文，研究發現，A型新冠病毒最接近蝙蝠身上發現的冠狀病毒，即原始病毒，但並不是武漢的主要病毒類型。

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研究指出，由A型病毒變異產生的B型病毒是武漢流行的主要病毒，並傳播到中國其他地方和東亞。而A型病毒主要的流行地是美國和澳洲，歐洲流行的C型病毒則是由B型病毒變異而來。

不過，論文第一作者英國劍橋大學基因遺傳學者彼得·福斯特（Peter Forster）受訪時表示，在1月初並沒有看到美國有A型（病毒），但後來看到了。看上去是有前往加拿大和北美的人攜帶了A型（病毒），通過「奠基者效應」，在相當長的一段時間內都沒被發現但傳開了，且傳染性很強。突然間A型病毒在美國就成了主要類型。

「這不意味著因為它是美國的多數類型，所以它就是來自美國。這是一個錯誤的結論。」福斯特表示，他們的研究不能確切推斷出病毒的源頭所在地，但可以肯定的是，新冠病毒最早是在中國傳播起來，可能是在中國南部。

責任編輯：伍樂

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