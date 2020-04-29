【全球索償】駐英大使︰污名化中國是違背良知 欠中國人道歉

新型冠狀病毒肺炎全球蔓延，中國駐英大使劉曉明在《金融時報》撰文，批評國際上一些人極力污名化中國，甚至要求中國道歉和賠償，違背人類良知，欠中國人民一個道歉。

批一些人造謠世衛組織被中國「支配」

劉曉明文章以《中國分享寶貴經驗，助力全球戰勝疫情》為題，稱國際上一些人指責中國「掩蓋」疫情數據，又造謠指世衛組織被中國「支配」，甚至要求中國道歉和賠償，批評這些「政治病毒」傲慢與偏見交織，無知與狂妄相雜。

他強調，在疫症當前，國際合作是「必選項」而非「可選項」，認為那些到處污名化中國的人，違背人類良知，欠中國人民一個道歉。

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劉曉明說，中國積極支持世衛發揮領導作用，已經累計向世衛捐款5000萬美元，深化疫情防控國際合作，重申面對疫情，沒有任何國家能置身其外、獨善其身。

指中國防疫壓力仍大 但為全球抗疫雪中送炭

他表示，疫情暴發伊始，中國就本著公開、透明、負責任的態度，第一時間甄別病原體，第一時間與世界衛生組織共享病毒全基因序列，第一時間向15國派出17批醫療專家組，第一時間毫無保留地與包括英國在內的150多個國家及國際組織分享抗疫經驗。

他稱，中國政府採取了最全面、最徹底、最嚴格的防控舉措，中國國內疫情防控取得重要階段性成效，經濟社會運行秩序加快恢復，為國際疫情防控爭取了寶貴時間。

他說，中國擁有14億人口，外防輸入、內防反彈壓力仍然很大，但是中國克服困難、雪中送炭，為全球抗疫提供強大的技術和物資支持，加大力度向國際市場供應原料藥、生活必需品、防疫物資等產品。

劉曉明又指，中國抗疫為全球戰疫注入信心。中國堅定不移深化改革、擴大開放，加強宏觀經濟政策協調，穩市場、保增長、保民生，確保全球供應鏈開放、穩定、安全。

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責任編輯：費風

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