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【調查疫情】澳洲總理稱獨立調查疫情起源合理 不針對特定國家

國情動向 21:16 2020/04/29

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中國與澳洲因調查新冠肺炎疫情爭議而關係惡化，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周三（29日）表示，獨立調查新冠肺炎起源做法合理，強調不針對特定國家。

莫里森指出，新型冠狀病毒在全球已經導致超過20萬人死亡，疫情令全球經濟停擺，所帶來的影響非常嚴重，認為展開獨立調查非常合理。他強調，不是要批判中國，澳洲的目的不是要針對特定國家。

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中國駐澳大使嚴辭拒絕澳方關切 再批調查疫情是政治操弄

中國外交部發言人耿爽日前表示，一些人鼓譟所謂調查，與當前國際社會攜手抗擊疫情的氛圍不符，藉此進行政治操弄尤其不得人心，強調目前最重要是抗疫合作，而非相互指摘、鼓譟追責。他又重申，中方始終本著公開、透明、負責任的態度，第一時間對外介紹疫情有關情況。

對於澳洲當局推動國際調查新冠肺炎疫情起源，中國駐澳洲大使成競業則警告，中國人民或因此不買澳洲產品、不送子女澳洲留學。成競業的說法被指是「經濟脅迫」，耿爽昨稱，成的表態是對澳方近來一些錯誤言行​​引起中國人民不滿的擔憂，「這有什麼問題嗎？我不知道所謂『經濟脅迫』的說法從何談起？」

有澳媒記者追問沒聽到普通民眾對澳洲有不滿，耿爽反駁稱「你接觸面不夠廣」，建議對方上一下中國網絡看評論。

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【新冠肺炎】澳洲外長倡獨立調查疫情如何爆發 「中國需透明」

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澳洲外長佩恩（Marise Payne）早前主張設立獨立機制，調查疫情如何爆發，又表示她關注的關鍵是透明度，尤其是中國的透明度。確診新冠肺炎、已痊癒的內政部長達頓（Peter Dutton）也要求中國政府透明交代新冠病毒起源，強調中國有責任回答問題。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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