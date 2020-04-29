當當網夫妻權鬥如拍《慶餘年》！李國慶奪公章後發「通告」架空妻子

▲ 當當網經營權鬥如翻拍《慶餘年》 始創人奪公章發人事調整疑架空婚變妻

內地網購平台當當網始創人李國慶與妻子俞渝的離婚案引發的羅生門越演越烈，被踢出公司核心管理層的李國慶繼早前取走公司數十枚公章，並宣佈當選董事長後，昨在微博上再發布「當當網人事調整」公告，提及原董事長俞渝負責當當公益基金。昨晚，當當網宣告上述公告無效，因為李國慶用了已掛失併作廢的公章。有網民表示，事件就如翻拍内地熱爆電視劇《慶餘年》。

4月26日，有消息稱李國慶帶領董事、董秘、律師、攝像和保安5人，進入當當網總部，帶走幾十枚公章、財務章，並宣布自己已當選當當網董事長和總經理，依法接管當當，俞渝無權在當當公司行使任何職權。之後當當網發聲明稱，已就事件報警，同時宣佈公章、財務章、財務部門章即日作廢，任何人使用公司公章簽訂的任何合同將不予承認。

當晚，李國慶通過微信群對外回應稱，目前已獲得過半數股東支持。強調接管公章、財務章只是第一步，之後還要組成班子、進駐當當。與此同時，當當副總裁闞敏也回應稱，李國慶私自越權做出的決議違法無效，目前管理層都支持俞渝，更指現在當當網最想對李國慶說的一句話是，「離當當越遠越好」。

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▲ 李國慶夫婦

4月28日，當當網創始人李國慶發布《當當網人事調整公告》，宣布聘請王曦、張巍、唐虓琿、李錚出任集團副總裁，聘請李雪梅出任總裁助理；俞渝則負責當當公益基金。這則人事調整公告末附有李國慶的簽名，並蓋有當當網控制主體北京當當科文電子商務有限公司的公章。

同日午間。李國慶隔空喊話俞渝，希望俞渝同意增發20%期權激勵給現有和新骨幹，當當急需招募幾位85後，90後副總裁在知識付費，社交電商，在新互聯網運營以及百貨業務上。為此提請股東增發20%期權激勵給現有和新骨幹，財散人聚，希望贏得大股東之一，現董事俞渝的同意。他還在朋友圈承諾，會保證當當的正常經營和付款。

昨晚，當當網宣告上述公告無效，因為李國慶使用了當當網已掛失併作廢的公章。對於李國慶的行動，北京市煒衡律師事務所張磊律師認為，在俞渝佔股當當網64.2%情況下，若俞渝投反對票，李國慶新設股東會決議恐難以生效。另外公章可以掛失補辦，奪走公章行為的實際意義不大，公司法定代表人仍可以代表公司對外簽署文件。

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由於事件充滿「花生性」，「李國慶發文」一度衝上微博熱搜榜三甲位置。有網民表示，事件的發展就如翻拍内地熱爆電視劇《慶餘年》，並改名叫做《慶渝年》。當當網以圖書音像作為主打產品，在1999年由李國慶、俞渝夫婦創立，於2010年在美國紐約證券交易所上市，2016年退市。

李國慶與俞渝2019年關係破裂，他在去年1月宣布離開當當，不再擔任任何職務，但仍是公司股東，董事長俞渝兼任公司CEO。

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責任編輯：伍樂

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