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【招商局港口私有化】回望招商局歷史：李鴻章推動創立　見證中國150年崢嶸歲月

社會熱點 13:26 2020/04/29

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外電報道指，招商局集團正考慮將招商局港口(144)私有化。招商局作為香港四大中資企業之一，此消息一出即引來關注，觸發股價一度大升。招商局目前是一間國企，它亦是一家百年老店，承載著中國近代150年、也就是一個半世紀的崢嶸歷史。

招商局港口發出澄清公布，董事會注意到有關公司可能進行私有化媒體推測，以及股份近期價格及成交量有所上升，但表示董事會，不知悉有關上述媒體推測任何相關資料，亦無任何應披露。

招商局港口的母公司招商局，源起要追溯至清末。1872年12月23日，北洋大臣李鴻章眼見外國以船堅炮利的優勢，處處欺侮中國，便向同治皇帝上奏《設局招商試辦輪船分運江浙漕糧由》，設局購船運貨，增強國力，26日獲得批准，成立輪船招商局，也就是招商局的前身。

可以說，招商局是晚清洋務運動大潮下，官督商辦企業之一，是中國第一家現代定義的企業，也是中國第一家民族工商企業。事實上，招商局不斷創造「中國第一」，包括購入中國第一艘洋船「伊敦號」、架設第一條電話線、建設第一條鐵路等。

但動盪的清末，它曾三次被賣出。

1872年李鴻章上奏清政府創立招商局奏章《設局招商試辦輪船分運江浙漕由》

中法戰爭（1883年12月至1885年4月）

中法戰爭前夕，法軍艦隊在中國沿海不斷侵擾，並侵佔招商局設在越南海防的棧房和軍米，招商局被迫停止在越南的營運業務。戰爭爆發後，法軍揚言要攔截海運船隻，「遇船劫奪」。為保存民族航運業，在李鴻章的支持下，招商局作出了將輪船名義上暫時出售給外商，以便換旗行駛的重大決定。當時主持局務的是李鴻章的親信幕僚馬建忠，經咨詢律師後，馬建忠向李鴻章建議，將輪船出售給美資旗昌央行。

李鴻章指出，招商局局本共有500餘萬，旗昌應給100萬新股歸招商局統售，其餘200萬舊股由商人股東自換，200餘萬存款借項均歸旗昌接認；而且還必須另立暗約，規定收回局產的事宜。隨後，旗昌主動出價525萬兩收購招商局的全部產業及股票，該行如數付給銀票，另成立一個「新公司」。旗昌許諾，將來招商局可按原價收回全部產業，決不失信。

中日甲午戰爭（1894年8月至1895年4月）

甲午戰爭爆發後，與中法戰爭如出一轍，漕糧海運和輪船招商局隨即受到戰爭的衝擊和影響。輪船招商局為避免更大損失，仿效出售旗昌之例，由盛宣懷將輪船分售各國洋商。當時德商信義洋行（H. Handl & Co.）和禮各洋行（Messrs, Carlwitz & Co），即將招商局7艘輪船改掛德國旗幟。次年《馬關條約》簽訂，招商局立即將出售之船「全數買回」。

建於1901年的上海外灘九號招商局舊址

八國聯軍侵華（ 1900年8月）

光緒二十六年，八國聯軍侵華，招商局為防患未然，再次將永清、豐順等19艘輪船，變價224萬餘兩，出售各國洋商，自己僅保留江寬、江永等10艘，計成本815,000兩。次年戰事平息，招商局又將售出輪船，「仍照原價全部買回」。

跨過民國年代，1949年新中國建立後，招商局順理成章變為國有企業。由於航運與金融保險關係密不可分，建國前及建國後首家銀行，都是由招商局成立的，該局更染指保險業、教育、煤炭、電訊、紡織業、倉儲及工業區等。

招商局在香港股壇中也曾掀起幾陣高潮，包括在86年收購友聯銀行﹙現已易手及改名工銀亞洲，349﹚，創中資公司收購香港上市公司先河，其後招商局將旗下招商海虹﹙144，現稱招商局港口）92年上市時，更是首家中資股在港上市，獲374倍超額認購，首日股價升幅超過200%，破盡紀錄。 

責任編輯：費風

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