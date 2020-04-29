5歲女童被誘脫衣拍照 內地兒童手遊《迷你世界》涉黃下架

內地一款針對青少年和兒童的手遊《迷你世界》，據稱有上億青少年用戶，近日卻遭揭發「涉黃」，有女童被教唆拍攝和發送隱私照片，更被發現在家中脫下衣服，對著移動設備拍照。事件曝光後，《迷你世界》昨晚公告，即日起從全網下架該遊戲產品，直至產品整改完畢。

《新京報》報道，5歲女童王小雲（化名）的家屬表示，孩子說在玩《迷你世界》時，有人教她拍攝和發送隱私照片，並囑咐「不能告訴媽媽」。

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涉事遊戲《迷你世界》是高度自由的開放式遊戲，由深圳市迷你玩科技有限公司開發，於2015年12月26日發行，聲稱「鍛煉青少年三維空間思維，開發想像力和認知能力」。遊戲以採集木頭、礦石、播種耕地、建造房屋和城市為主，玩家可以聯機互動。遊戲也曾被指抄襲Minecraft。

地圖留言板現色情文字 女性入谷被索要私密照片

不過，《迷你世界》遊戲頻現涉黃信息。報道指出，遊戲方本月7日發文稱整改，但整改後沒有阻斷涉黃地圖。部分地圖留言板出現色情文字，還有些為迎合涉黃內容，搭配了窗、椅子等道具。

報道又稱，有人會在遊戲中留下QQ、微信號，引誘玩家進入涉黃QQ群。群中，常常有網友向女性索要私密照片，並發布色情視頻和動圖。該報記者以女性身份加入一個涉黃群時，一名網友直接索要裸照。

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此外，未成年遊戲平台審核疑有漏洞，「聊污」、「互看」等關鍵詞沒有納入遊戲敏感字系統。一個名為「找對象」的地圖中，其中12個小告示牌上，均寫有色情文字。

有高三學生故意偽裝成12歲少女，藉由《迷你世界》評論區的QQ號進入涉黃群組，赫然發現「真的有噁心的人，在裡面去誘騙未成年人拍裸照」。

《迷你世界》表示，下架期間，將就內容安全問題嚴謹落實一切整改措施，配合公安機關將犯罪分子繩之以法。

責任編輯：伍樂

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